Dax dürfte kaum verändert starten

Frankfurt (Reuters) - Der chinesisch-amerikanische Handelskonflikt dürfte auch am Donnerstag die Anleger in Atem halten.

A plastic bull figurine, symbol of the Frankfurt stock exchange is pictured in front of the share price index DAX board at the stock exchange in Frankfurt, Germany, May 8, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Laut Banken und Brokern wird der Dax kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent niedriger bei 12.317 Punkten geschlossen.

Am Freitag sollen die von US-Präsident Donald Trump angedrohten US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft treten. China droht damit, am selben Tag ebenfalls höhere Zölle auf US-Güter zu erheben. Das Handelsministerium in Peking warnte, dass die geplanten US-Maßnahmen globale Lieferketten treffen würden - auch die von ausländischen Unternehmen in der Volksrepublik. Der Shanghai-Composite verlor am Donnerstag 0,7 Prozent.

Nach dem US-Feiertag am Mittwoch werden einige US-Konjunkturdaten im Fokus stehen. Unter anderem gibt der private Jobvermittler ADP einen Vorgeschmack auf die offiziellen Beschäftigungszahlen der US-Regierung, die zum Wochenschluss veröffentlicht werden und die für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed entscheidend sind. Zudem steht der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe in den Terminkalendern. Nach Handelsschluss hierzulande veröffentlicht die Fed zudem die Protokolle der Juni-Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC). Die Notenbanker hatten den Zins um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent angehoben und signalisiert, dass es in diesem Jahr auf insgesamt vier Zinserhöhungen hinauslaufen dürfte.