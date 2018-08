Bayer und Türkei drücken Dax - "Verhängnisvolle Spirale droht"

Frankfurt (Reuters) - Die Währungskrise in der Türkei und ein Kurssturz beim Börsenschwergewicht Bayer haben die Aktienmärkte in Europa zum Wochenstart in die Tiefe gezogen.

A trader at the Frankfurt stock exchange reacts on late afternoon trading results in Frankfurt, Germany, November 9, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Dax und EuroStoxx50 verloren jeweils 0,5 Prozent auf 12.370 und 3411 Punkte. Die türkische Lira setzte ihre Talfahrt fort und riss den Euro sowie Währungen von Schwellenländern mit. Devisenanleger suchten Zuflucht in sicheren Häfen wie dem Schweizer Franken und dem Dollar. “Wir bekommen es jetzt mit Ansteckungsgefahren zu tun”, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. “Es droht eine verhängnisvolle Spirale aus fallenden Währungen und steigenden Kreditausfallrisiken, die durch die enge gegenseitige Verflechtung im Handel die Weltwirtschaft belasten und nachhaltig schädigen dürfte.”

Die türkische Zentralbank versuchte sich am Montag gegen den seit Monaten anhaltenden Verfall der Landeswährung zu stemmen und kündigte an, die Liquiditätsversorgung der Geschäftsbanken sicherzustellen. Der Lira stabilisierte sich danach etwas, nachdem sie im frühen Handel auf ein Rekordtief von 7,24 zum Dollar gestürzt war, lag aber dennoch rund sieben Prozent tiefer als am Freitag. Seit Jahresbeginn verlor die Devise mehr als 40 Prozent an Wert. “Der freie Fall der Lira geht weiter, solange die fundamentalen Ursachen nicht beseitigt werden”, warnte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Solange der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an seinen Ansprüchen auf eine Einflussnahme bei der Geldpolitik festhalte, werde die Krise kein Ende finden.

Anleger fürchten sich davor, dass der Lira-Verfall und die daraus möglicherweise resultierenden Probleme für Banken auf andere Schwellenländer überschwappen und gingen auf Abstand zu deren Währungen. So fiel der südafrikanische Rand auf den tiefsten Stand seit Mitte 2016, die indische Rupie sackte auf ein Rekordtief ab und der russische Rubel erreichte zeitweise den tiefsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren.

Auch der Euro geriet in den Abwärtssog und verlor 0,2 Prozent auf 1,1378 Dollar, auch weil Anleger fürchten, dass europäische Banken mit einem größeren Türkei-Engagement ins Schlingern geraten könnten. Diese waren erneut unter den größten Verlierern an den Aktienmärkten. Die Geldhäuser BBVA aus Spanien und UniCredit aus Italien, die laut einem Medienbericht unter besonderer Beobachtung der EZB stehen, büßten je rund zwei Prozent ein. Unter den Schlusslichtern im Dax waren Deutsche Bank und Commerzbank mit einem Kursminus von je rund einem Prozent.

REISEANBIETER LEIDEN UNTER TÜRKEI-TUMULTEN

Auch auf Aktien von Luftfahrt- und Reisekonzernen hatten Anleger wegen der Türkei-Turbulenzen keine Lust. Tui und Thomas Cook, die Pauschalreisen an den Bosporus anbieten, sackten um bis zu 4,4 Prozent ab. Lufthansa und Easyjet verloren 0,3 und 1,1 Prozent.

Eine ganz andere Baustelle machte Anlegern von Bayer zu schaffen. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns brachen um bis zu 11,8 Prozent ein und waren hauptsächlich für den Rückgang des Dax verantwortlich. Die Bayer-Tochter Monsanto wurde in den USA zu einer Schadenersatzzahlung von 289 Millionen Dollar im Zusammenhang mit einem Unkrautvernichtungsmittel verdonnert. Börsianer fürchten, dass das nur der Anfang einer Welle von Schadenersatzforderungen ist, da sich Monsanto noch rund 5000 ähnliche Klagen gegenüber sieht. “Auch wenn der Ausgang der Verfahren derzeit noch nicht einzuschätzen ist, haben die Rechtsrisiken für Bayer grundsätzlich zugenommen”, sagte Bernhard Weiniger vom Analysehaus Independent Research.