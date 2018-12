Dax & Co. nach fünf Verlusttagen wieder im Aufwind

Traders work at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany, February 6, 2018. Picture taken with a fisheye lens. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - An den europäischen Börsen haben am Dienstag Schnäppchenjäger das Ruder übernommen.

Nach den herben Verlusten der vergangenen Tage deckten sie sich wieder mit Aktien ein. Auch die britische Währung Pfund ging auf Erholungskurs und kostete wieder mehr als 1,26 Dollar. Dax und EuroStoxx50 zogen je knapp ein Prozent auf 10.710 und 3038 Punkte an. Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader warnte aber vor zu viel Optimismus. “Mit dem Mangel an positiven Impulsen und den politischen Ereignissen im Vordergrund dürfte es für die Aktienmärkte schwer werden, eine nachhaltige Erholungsrally zu starten.” Vor allem die Zurückeroberung der 11.000er Marke im Dax werde schwer.

Für etwas Zuversicht sorgten Hoffnungen der Anleger, dass es im Handelsstreit zwischen China und den USA doch bald zu einem positiven Ergebnis kommt. Auslöser für die Spekulationen war ein Telefonat zwischen US-Finanzminister Steven Mnuchin, dem amerikanischen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und dem chinesischen Vize-Ministerpräsident Liu He. “Das Gespräch ist vor dem Hintergrund des ganzen Konflikts als positiv zu werden, allerdings warne ich davor, schon das Ende des Zollstreits auszurufen”, sagte Händler Stephen Innes vom Onlinebroker Oanda.

Knackpunkt an den Börsen blieb der Brexit, nachdem die britische Premierministerin Theresa May die für Dienstagabend geplante Abstimmung des Brexit-Vertrags im Parlament abgesagt hatte. Das Pfund, das in Folge dessen auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren abgetaucht war, verteuerte sich zwar um ein halbes Prozent auf 1,2635 Dollar. Neue Rücksetzer seien aber nicht auszuschließen, sagte Thu Lan Nguyen, Währungsspezialistin bei der Commerzbank. “Der Markt befürchtet, dass May mit dem Aufschub der Abstimmung – voraussichtlich auf Mitte Januar nächsten Jahres – vor allem kostbare Zeit verliert.” Das Risiko für einen harten Brexit sei gestiegen. Geplant ist bislang, dass Großbritannien die Europäische Union (EU) am 29. März verlässt.

Volkswirte befürchten bei einem Brexit ohne konkrete Ausstiegspläne einen beträchtlichen Schaden für die britische Wirtschaft. “Das Wirtschaftswachstum des Landes könnte um durchschnittlich fünf Prozent einbrechen, wenn nicht gar um ganze acht bis zehn Prozent sollten andere Handelspartner wie die USA mit dem Abschluss eines Abkommens abwarten”, sagte Patrice Gautry, Chef-Volkswirt der Bank Union Bancaire Privee.

HORNBACH-BAUMÄRKTE GEBEN AUFHOLJAGD AUF

Gefragt im Dax waren vor allem Tech-Werte, nachdem diese bereits an der Wall Street hoch im Kurs gestanden hatten. Wirecard und Infineon gehörten mit einem Plus von je gut zwei Prozent zu den Top-Favoriten.

Im Kleinwerteindex SDax brachen die Aktien von Hornbach Holding um mehr 16 Prozent auf ein Rekordtief von 42,20 Euro ein. Das Ergebnis der Baumarktkette ging im dritten Quartal 2018/19 unerwartet stark zurück. Außerdem rechnet der Konzern mit einem geringeren Ergebnis im Geschäftsjahr 2018/19 (Ende Februar).

An der Börse in London deckten sich Investoren mit Aktien von WPP ein, die Titel stiegen um bis zu 7,3 Prozent. Die weltgrößte Werbeagentur will die Kosten senken, Arbeitsplätze abbauen und mehr in neue Technologien investieren.