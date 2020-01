Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex bei 13.456,49 Punkten stagniert.

Hauptthema am Markt dürfte die Unterzeichnung des ersten Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China sein. Die Anleger dürften zum einen auf die Details der Vereinbarung achten, die bislang noch nicht bekannt sind. Zudem dürften die nun folgenden Verhandlungen über die nächsten Schritte in den Blick rücken. “Der Löwenanteil der strittigen und deshalb noch immer nicht gelösten Punkte dürfte noch vor den Verhandlungspartnern liegen”, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Die Investoren “wollen die echten Fortschritte endlich sehen, und keine Theateraufführung”.

Daneben dürften die nächsten Geschäftszahlen für Gesprächsstoff sorgen. In den USA legen die Großbanken Goldman Sachs und Bank of America ihre Zahlen vor. Bereits am Dienstag hatten JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo Einblick in ihre Bücher gewährt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.456,49

Dax-Future 13.418,00

EuroStoxx50 3.774,88

EuroStoxx50-Future 3.758,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.939,67 +0,1 Prozent

Nasdaq 9.251,33 -0,2 Prozent

S&P 500 3.283,15 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 23.916,58 -0,5 Prozent

Shanghai 3.091,37 -0,5 Prozent

Hang Seng 28.703,72 -0,6 Prozent