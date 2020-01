Börsen suchen in Virus-Krise nach Halt

Frankfurt (Reuters) - Europas Börsen stehen weiter im Bann des Coronavirus.

A DAX logo is pictured at the trading floor of the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Der Dax verlor am Freitag nach einem freundlichen Auftakt 0,2 Prozent auf 13.136 Punkte. Der EuroStoxx gab 0,4 Prozent auf 3677 Zähler nach. Die Sorge vor einem Dämpfer für die Weltwirtschaft durch das neue Virus ließ Anleger vorsichtig agieren. “Falls es zu einer ernsthaften Pandemie kommen sollte, wären die wirtschaftlichen Folgen sicherlich sehr einschneidend, da es den Hauptnerv der vernetzten globalen Wirtschaft treffen würde”, sagte DZ-Bank-Ökonom Stefan Bielmeier. Das schnelle Handeln der chinesischen Regierung und die nun anlaufenden Reaktionen auch in den übrigen betroffenen Ländern dürften das Risiko allerdings begrenzen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Donnerstagabend einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Damit sind schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden.

Nach den herben Verlusten der vergangenen Tage gingen die Ölpreise auf Erholungskurs. Ein Fass der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 58,95 Dollar. “Die WHO rief einen globalen Gesundheitsnotstand aus, aber viel wichtiger war die Erklärung, dass Reise- und Handelsbeschränkungen nicht notwendig seien”, sagte Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

PFUND STEIGT AN BREXIT-TAG - TURBULENTE ZEIT VORAUS

Für Großbritannien steht mit dem offiziellen EU-Ausstieg Großbritanniens rund dreieinhalb Jahre nach dem Referendum ein historischer Tag an. Das Pfund Sterling kletterte um 0,1 Prozent auf 1,3113 Dollar. Marktteilnehmer sollten sich aber auf Turbulenzen in den kommenden Monaten einstellen, sagte Devisenanalyst Neil Wilson vom Brokerhaus Markets.Com. Damit beginnt die Übergangsfrist, die nach Vorstellungen des britischen Premierministers Boris Johnson zum Jahresende auslaufen soll. Sollten sich Brüssel und London bis dahin nicht auf ein Freihandelsabkommen einigen, droht ein harter Bruch, der Experten zufolge die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals zu beeinträchtigen droht.

RÜCKENDECKUNG IM GLYPHOSAT-STREIT HILFT BAYER

Einen Tag nach der Bilanzvorlage zogen Aktien von Deutsche Bank weiter an. Die Papiere stiegen um bis zu 4,1 Prozent auf 8,65 Euro. Damit notierten sie so hoch wie seit Ende November 2018 nicht mehr und standen an der Dax-Spitze. Diverse Analysten erhöhten ihre Kursziele für das Geldinstitut.

Bayer-Aktien kletterten um ein Prozent, nachdem der Konzern im Streit über das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat Rückendeckung von der US-Umweltbehörde EPA bekam. Die EPA bekräftigte nach einer erneuten Überprüfung ihre Einschätzung, dass der in dem Bayer-Mittel Roundup verwendete Wirkstoff bei sachgemäßer Anwendung nicht krebserregend sei.

AUSBLICK VON ELECTROLUX VERGRAULT ANLEGER

Thyssenkrupp verloren am Tag der Hauptversammlung hingegen 3,8 Prozent. Konzern-Chefin Martina Merz sagte auf der Hauptversammlung in Bochum, man habe derzeit kaum finanziellen Spielraum. Der Verkauf der Aufzugssparte, der Geld in die klamme Kasse spülen soll, werde “in wenigen Wochen” abgeschlossen.

Mehr als sechs Prozent abwärts ging es für Papiere von Eletrolux. Der Haushaltsgeräte-Hersteller hat im vierten Quartal zwar mehr Gewinn gemacht als erwartet. Wegen des Coronavirus gab sich die Firma aber vorsichtig.