Europas Anleger bleiben auf der Hut - Ölpreis legt zu

A plastic bull figurine, symbol of the Frankfurt stock exchange is pictured in front of the share price index DAX board at the stock exchange in Frankfurt, Germany, May 8, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankfurt (Reuters) - Angesichts der ungebremsten Ausbreitung des Coronavirus in den USA bleiben Europas Anleger vorsichtig.

Dax und EuroStoxx50 lagen am Donnerstagvormittag je rund 0,3 Prozent im Plus bei 9574 beziehungsweise 2685 Punkten. “Die Stimmung auf dem Börsenparkett bleibt angespannt, weil die Erfolgsnachrichten in der Corona-Krise ausbleiben und stattdessen die Infektionen und Todesfälle weiter dramatisch zunehmen”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Mit mehr als 200.000 Infektionen sind inzwischen die USA das Land, in dem das Virus den amtlichen Zahlen zufolge am stärksten ausgebreitet hat. US-Präsident Donald Trump erwägt nun weitere Maßnahmen im Kampf gegen den Krankheitserreger, darunter die Einstellung des Flugverkehrs in besonders betroffene Städte wie New York. “Auch die Angst vor den wirtschaftlichen Spätfolgen der Pandemie zwingen die Finanzmärkte in die Knie”, sagte Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Markets. “Allgemein wird bereits jetzt mit einer spürbaren Abschwächung der Konjunktur gerechnet, offen ist allerdings das Ausmaß des Abschwungs.”

Einen Vorgeschmack liefern dürften die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA: Experten rechnen damit, dass nochmal mehr Menschen als in der vergangenen Woche erstmals Unterstützung beantragt haben. Damals waren es 3,3 Millionen - viermal so viel wie der bisherige Rekord im Jahr 1982. “Sollte sich die Lage entspannen, dürfte etwas Risikofreude an den Markt zurückkehren”, sagte Ricardo Evangelista, Analyst beim Brokerhaus ActivTrades. “Andererseits, wenn die Zahlen so schlecht sind wie vergangene Woche, dürfte Furcht Überhand nehmen und den Dollar nach oben treiben.” Der Dollar-Index zu einem Währungskorb lag kaum verändert bei 99,6240 Punkten. Der Euro gab 0,4 Prozent nach auf 1,0917 Dollar.

TRUMPS VERMITTLUNG HILFT ÖLPREIS

Der Ölpreis legte in der Hoffnung auf eine Schlichtung im Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland zu. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostete mit 27,88 Dollar bis zu 12,7 Prozent mehr als am Vortag. Leichtes US-Öl verteuerte sich um elf Prozent auf bis zu 22,55 Dollar. Trump bemüht sich um Vermittlung. Er habe mit den Staatschefs der beiden Ölländer gesprochen und gehe davon aus, dass sie sich bald einigen dürften. Der US-Präsident kündigte an, er werde am Freitag mit den Ölproduzenten zusammenkommen. “Der Markt hofft, dass diese US-Intervention uns einer Vereinbarung zwischen Saudi-Arabien und Russland über die Drosselung der Produktion näher bringt”, sagte Analystin Margaret Yang vom Handelshaus CMC Markets. Auch die US-Wirtschaft leide stark unter dem niedrigen Preisniveau. “Viele US-Erdölförderer sind nicht in der Lage, Gewinne zu machen und die Bohraktivitäten könnten in Nordamerika zurückgehen.”

Von dem höheren Ölpreis profitierten die Aktien der europäischen Ölfirmen. Der entsprechende Branchenindex legte bis zu sechs Prozent zu und erreichte seinen höchsten Stand seit dreieinhalb Wochen. Die Titel von BP, Eni oder Shell gewannen bis zu 9,4 Prozent.

In Frankfurt gaben Aktien von Carl Zeiss MeditecAFXG.DE> zeitweise mehr als fünf Prozent nach. Das Medizintechnikunternehmen gibt wegen der Coronavirus-Krise seine Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr auf.