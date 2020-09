Impfstoff-Hoffnungen helfen Europas Börsen - Brexit bremst

Plastic bull figurines, symbols of the Frankfurt stock exchange are pictured at the Frankfurt stock exchange, January 15, 2015. Global markets were thrown into turmoil on Thursday as a shock move by Switzerland to abandon its three-year cap on the franc sent the currency soaring and Europe's shares and bond yields tumbling. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: BUSINESS)

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf rasche Fortschritte bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs steigen Anleger wieder in die europäischen Aktienmärkte ein.

Dax und EuroStoxx50 stiegen am Montag um jeweils 0,2 Prozent auf 13.232 und 3323 Punkte. “Ein wirksames Mittel gegen das Virus steht derzeit ganz oben auf der Wunschliste der Anleger, um den Weg zurück in die Normalität und in eine Zeit nach der Pandemie zu starten”, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Das anhaltende Gezerre um den Brexit dämpfte die Kauflaune allerdings. Die britischen Parlamentarier wollten im Tagesverlauf über das selbst in der Regierungspartei umstrittene Binnenmarkt-Gesetz debattieren, mit dem Premierminister Boris Johnson Teile der Scheidungsvereinbarung mit der EU aushebeln will. “Heute könnte sich zeigen, ob das in einer ausgemachten Revolte mündet und die Chance der Regierung, die Gesetzgebung durchzubringen, dahinschmilzt”, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Das Pfund Sterling erholte sich etwas von seinen Verlusten der vergangenen Wochen und verteuerte sich um jeweils ein knappes halbes Prozent auf 1,2848 Dollar und 1,0832 Euro.

TESTS FÜR CORONA-IMPFSTOFF WIEDER AUFGENOMMEN

Der Pharmakonzern AstraZeneca nahm seine vergangene Woche wegen der Erkrankung eines Patienten unterbrochenen Tests für einen Coronavirus-Impfstoff wieder auf. “Zudem zeigt sich der US-Konkurrent Pfizer zuversichtlich, dass ein Vakzin schon vor Jahresende bereitstehen wird”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Pfizer und sein Mainzer Partner BioNTech wollen die Tests für ihren Corona-Impfstoff ausweiten.

Die Aktien von AstraZeneca konnten ihre Anfangsgewinne allerdings nicht halten und notierten am Vormittag kaum verändert. Auf die Branchenstimmung drückte Börsianern zufolge eine Verordnung von US-Präsident Donald Trump zur Ausweitung von Zwangsrabatten für Medikamente. Der europäische Pharma-Index drehte 0,1 Prozent ins Minus

FUSIONSTÄTIGKEIT HEBT STIMMUNG

Unterdessen schürten mehrere milliardenschwere Übernahmen Spekulationen auf eine anstehende Fusionswelle, sagten Börsianer. So verkauft der japanische Technologie-Investor Softbank den Chip-Designer ARM für 40 Milliarden Dollar an den Grafikchip-Spezialisten NVidia. Dies verhalf den Aktien des ARM-Rivalen Dialog Semiconductor zu einem Kursplus von 0,8 Prozent. Die Chip-Hersteller ASM International und STMicro rückten bis zu 1,8 Prozent vor. Die Titel von Infineon waren mit 24,40 Euro zeitweise so teuer wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Der ARM-Deal sei aber noch nicht in trockenen Tüchern, warnte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Die britische Regierung werde sich das Geschäft genau anschauen, da ARM in der Region Cambrigde tausende Menschen beschäftige.

Parallel dazu legte Nestle das 2,6 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot für Aimmune offiziell vor. Mit dem Kauf des Spezialisten für Lebensmittel-Allergien will der weltgrößte Nahrungsmittel-Hersteller sein Gesundheitsgeschäft ausbauen. Nestle-Titel notierten in Zürich 0,2 Prozent im Plus.