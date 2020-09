Dax zur Eröffnung höher erwartet - Risiken bleiben hoch

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

A plastic bull figurine, symbol of the Frankfurt stock exchange is pictured in front of the share price index DAX board at the stock exchange in Frankfurt, Germany, May 8, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Am Montag hatten Schnäppchenjäger dem Dax zu einem Plus von 3,2 Prozent auf 12.870,878 Punkten verholfen.

Viele Spekulanten seien wohl nach den Kursverlusten der vergangenen Woche in eine Bärenfalle getappt, sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus, und hätten sich deswegen zu Wochenauftakt wieder mit Aktien eingedeckt. Die Risiken seien jedoch nicht vom Tisch. Dazu gehören auch die steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland. In dem Zusammenhang spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Priorität dabei habe es aber, Schulen, Kitas und die Wirtschaft am Laufen zu halten, sagte sie.

Für Gesprächsstoff sorgen dürfte auch der Wahlkampf in den USA - wo sich in der Nacht zum Mittwoch Amtsinhaber Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden das erste TV-Duell liefern. Dazu kommt die vorerst letzte Verhandlungsrunde zwischen der britischen Regierung und der Europäischen Union zu einem Freihandelsabkommen nach dem Brexit. Beide Seiten müssen sich bis zum Jahresende verständigen, sonst droht ein harter Brexit. Ein Freihandelsabkommen mit dem Königreich ist vor allem für die exportabhängige deutsche Wirtschaft wichtig. Die Vorstellungen der britischen Seite seien noch weit von dem entfernt, was die EU akzeptieren könne, so EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.870,87

Dax-Future 12.907,50

EuroStoxx50 3.223,19

EuroStoxx50-Future 3.229,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.584,06 +1,5 Prozent

Nasdaq 11.117,53 +1,9 Prozent

S&P 500 3.351,60 +1,6 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 23.581,12 +0,3 Prozent

Shanghai 3.234,39 +0,5 Prozent

Hang Seng 23.418,23 -0,3 Prozent