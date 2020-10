Dax höher erwartet - Corona-Sorgen bleiben

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Bull and bear symbols for successful and bad trading are seen in front of the German stock exchange (Deutsche Boerse) in Frankfurt, Germany, February 12, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

An Donnerstag hatten ihn Spekulationen auf einen erneuten Einbruch der Weltwirtschaft wegen steigender Corona-Infektionen 2,5 Prozent ins Minus auf 12.703,75 Punkte gedrückt.

Die Entwicklung der Pandemie und möglicher neuer Restriktionen verfolgen Börsianer weiterhin aufmerksam. Gleiches gilt für die festgefahrenen Brexit-Gespräche. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich am Donnerstag darauf geeinigt, die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien weiterzuführen, nachdem Premierminister Boris Johnson ein von ihm gesetztes Ultimatum für einen Deal verstreichen ließ. “Es war von Anfang an zu leicht als Bluff zu erkennen”, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann, “weil Großbritannien so wenig auf einen harten Brexit vorbereitet ist, wie es das vor Jahresfrist war.” Johnson will an diesem Freitag entscheiden, ob sein Land weiterverhandelt.

Daneben stehen die US-Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Experten rechnen für September mit einem Anstieg um 0,7 Prozent, nach einem Plus von 0,6 Prozent im Vormonat.

Unabhängig davon verfallen im Tagesverlauf Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.703,75

Dax-Future 12.738,00

EuroStoxx50 3.192,69

EuroStoxx50-Future 3.199,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.494,20 -0,1 Prozent

Nasdaq 11.713,87 -0,5 Prozent

S&P 500 3.483,34 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 23.413,97 -0,4 Prozent

Shanghai 3.322,85 -0,3 Prozent

Hang Seng 24.347,65 +0,8 Prozent