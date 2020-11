Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Firmenzahlen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach der Impfstoff-Euphorie wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Börsianer sprechen von Gewinnmitnahmen. Ermutigende Daten zu einem Corona-Impfstoff hatten dem deutschen Leitindex am Montag zu einem Plus von 4,9 Prozent auf 13.095,97 Prozent verholfen und damit zum besten Börsentag seit Mai.

Das Mainzer Unternehmen BioNTech und Pfizer hatten erklärt, ihr Impfstoffkandidat habe eine hohe Wirksamkeit in einer großen Studie gezeigt. Sie wollen noch im November einen Antrag auf eine Notfallgenehmigung in den USA stellen. Das sei die Nachricht des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Allerdings sei unklar, wie schnell die Rückkehr in das normale Leben erfolgen könne. Zudem dürfte es noch länger dauern, bis die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie überwunden werden können. Börsianer dürften in dem Zusammenhang auf den ZEW-Index achten, der am Vormittag vorgelegt wird. Analysten gehen davon aus, dass sich das Barometer angesichts der seit November geltenden Kontaktbeschränkungen in Deutschland wieder etwas sinkt.

Daneben sorgen eine Reihe von Unternehmen mit ihren Geschäftszahlen für Aufsehen. Unter anderem öffnen Adidas, die Deutsche Post, Siemens Energy und Traton ihre Bücher. Schaeffler<SHA_p,DE> hat bereits am Montagabend seine Zahlen vorgelegt. Das Unternehmen setzt auf eine weitere Erholung bis zum Jahresende und will damit den Umsatz- und Gewinneinbruch aus den ersten Monaten der Corona-Krise abfedern.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.095,97

Dax-Future 12.913,00

EuroStoxx50 3.407,91

EuroStoxx50-Future 3.360,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 29.157,97 +3,0 Prozent

Nasdaq 11.713,78 -1,5 Prozent

S&P 500 3.550,50 +1,2 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 24.937,40 +0,4 Prozent

Shanghai 3.360,42 -0,4 Prozent

Hang Seng 26.136,43 +0,5 Prozent