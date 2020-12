Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - Blick auf Fed

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird sm Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

A DAX logo is pictured at the trading floor of the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Am Montag war er 0,8 Prozent fester bei 13.223,16 Punkten aus dem Handel gegangen.

Ihr Augenmerk richten die Anleger in der Corona-Krise nach vorne in Richtung der Notenbanken: Sie hoffen auf zusätzliche Unterstützung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch über ihren weiteren Kurs entscheiden will. Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus verweist in diesem Zusammenhang auch auf das Ringen im US-Kongress um Konjunkturhilfen: “Sollte sich das Corona-Hilfspaket weiter verzögern, dürften die Währungshüter nicht länger untätig bleiben und möglicherweise selbst das Zepter in die Hand nehmen. Der Griff in den geldpolitischen Instrumentenkasten bleibt nur eine Frage der Zeit.”

Daneben dürfte VW für Gesprächsstoff sorgen. Die Führungskrise bei dem Autobauer ist fürs Erste abgewendet. Der Aufsichtsrat beschloss am Montagabend den Zuschnitt und die Besetzung von Schlüsselressorts im Vorstand, mit denen Konzernchef Herbert Diess die Transformation zu einem Technologieanbieter nach dem Vorbild des US-Elektroautobauers Tesla beschleunigen will.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.223,16

Dax-Future 13.218,00

EuroStoxx50 3.503,96

EuroStoxx50-Future 3.500,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 29.861,55 -0,6 Prozent

Nasdaq 12.440,04 +0,5 Prozent

S&P 500 3.647,49 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 26.672,74 -0,2 Prozent

Shanghai 3.362,31 -0,2 Prozent

Hang Seng 26.224,91 -0,6 Prozent