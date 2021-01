Europas Börsen fester - Arbeitsmarkt und Georgia im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung wichtiger Signale vom US-Arbeitsmarkt und dem Ausgang der Senatswahl in Georgia haben sich Europas Anleger am Mittwoch nur zaghaft nach vorne gewagt.

FILE PHOTO: The German share prize index (DAX) board is seen at the end of a trading day at the German stock exchange (Deutsche Boerse) in Frankfurt, Germany, February 12, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Dax und EuroSToxx50 kletterten am Vormittag um jeweils 0,7 Prozent auf 13.749 und 3577 Punkte. Wegen der weiter grassierenden Corona-Pandemie rechnen Experten damit, dass sich der Stellenaufbau in den USA im Dezember auf 88.000 von 307.000 im Vormonat verlangsamt hat. Die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

Die in Deutschland verschärften Corona-Einschränkungen nahmen die Anleger recht klaglos auf. “An der Börse aber hat man sich bereits damit abgefunden, dass die Restriktionen in Europa noch ein paar Wochen andauern werden”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi. “Dies dürfte zwar zu gelegentlichen Stimmungsschwankungen unter den Anlegern führen, die Aktienrally sollte dieser Umstand aber nicht ausbremsen.”

KOPF-AN-KOPF-RENNNEN IN GEORGIA - DEMOKRATEN VORNE

Die Stichwahl für die beiden Senatsposten des US-Bundesstaats Georgia, die über den politischen Handlungsspielraum des designierten Präsidenten Joe Biden entscheiden dürften, machte Investoren zunächst vorsichtig. Sollten die Demokraten des designierten US-Präsidenten neben dem Repräsentantenhaus auch im Senat die Oberhand gewinnen, rechnen Experten mit zusätzlichen staatlichen Ausgabenprogrammen. Diese Erwartung zeigte sich in höheren Rohstoffpreisen: der Kupferpreis bewegte sich auf ein Acht-Jahres-Hoch zu, auch die Preise für Stahl und Nickel zogen an.

Allerdings drückten Spekulationen auf eine höhere Unternehmensbesteuerung und strengere Regulierung unter Biden vorbörslich an der Wall Street vor allem die Kurse von Technologiewerten wie Apple und Microsoft.

ÖLSEKTOR PROFITIERT VON PREISEN AUF ELF-MONATS-HOCH

Zu den größten Gewinnern zählten europaweit Finanzwerte und der Öl- und Gassektor, der von einem anziehenden Ölpreis profitierte. In London zogen die Aktien der Ölkonzerne BP und Royal Dutch Shell um bis zu 4,3 Prozent an. Neue Produktionskürzungen Saudi-Arabiens trieben den Ölpreis auf den höchsten Stand seit rund elf Monaten. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um bis zu 0,9 Prozent auf 54,09 Dollar je Fass, US-Leichtöl WTI stieg auf 50,24 Dollar und war damit ebenfalls so teuer wie seit Februar vergangenen Jahres nicht mehr. Saudi-Arabien will die meisten der Staaten in der Opec+ zu einem Verzicht auf eine Erhöhung der Förderung bewegen, um den Ölmarkt zu stützen.

BITCOIN STEIGT ÜBER 35.000 DOLLAR - ALTERNATIVE ZU GOLD?

Bitcoin knackte auf seiner Rekordrally die nächste wichtige Marke und notierte erstmals über 35.000 Dollar. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise steigt an der Börse Bitstamp bis auf 35.879 Dollar, nachdem er sich in den vergangenen drei Monaten bereits mehr als verdreifacht hat.

Strategen zufolge half dem Kurs eine optimistische Einschätzung der Analysten von JP Morgan. Sie halten einen Anstieg auf 146.000 Dollar für möglich, sollte sich die Digitaldevise als Anlagealternative zu dem als sicheren Hafen geltenden Gold etablieren. “Bitcoins Wettbewerb mit Gold hat unserer Meinung nach bereits begonnen”, hieß es in der aktuellen Studie. Das könnte einen neuen Aufbruch für die volatile Digitalwährung darstellen, nachdem sie jahrelang ein Spiel für Spekulanten und Kleinanleger gewesen sei. “Wenn man bedenkt, wie groß die Finanzinvestitionen in Gold sind, bedeutet eine Verdrängung von Gold als ‘alternative’ Währung langfristig ein großes Potenzial für Bitcoin.”