Börsianer im Standby-Modus wegen Italien und Zollstreit

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf die Vermeidung von Neuwahlen in Italien haben sich Anleger in Europa am Fronleichnams-Feiertag an die Börsen zurückgetraut.

A Frankfurt stock exchange building in Frankfurt, Germany February 28, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Auch der Euro legte wieder zu. Allerdings schürten neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump Ängste vor einer Eskalation des Zollstreits. Besonders Autoaktien gerieten unter die Räder, was dem Dax ein Minus von 0,2 Prozent auf 12.758 Punkte einbrockte. Der EuroStoxx50 legte um 0,3 Prozent auf 3452 Zähler zu. Wegen des Feiertags in vielen Bundesländern und in Österreich fiel das Handelsvolumen geringer aus als üblich.

“In Italien ist wieder alles möglich. Viele Investoren sind deshalb vom Panik- in den Abwarte-Modus gewechselt”, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. In Rom wollen die rechte Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung einen neuen Anlauf starten für eine Koalition. Befürchtungen von Anlegern, ein erneuter Urnengang in Italien könne de facto zu einer Abstimmung über den Verbleib Italiens in der Euro-Zone werden, hatten die Aktien- und Rentenmärkte in Europa und den Euro zuletzt stark belastet.

Die Gemeinschaftswährung stieg wieder über die Marke von 1,17 Dollar. “An der Reaktion zeigt sich, dass es in erster Linie die Aussicht auf einen erneuten Wahlgang ist, wovor sich die Marktteilnehmer fürchten”, sagte Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Viele Investoren sorgten sich davor, dass die Lega dann ein noch stärkeres Ergebnis einfahren würde. Umfragen zufolge favorisiert aber eine deutliche Mehrheit der Italiener einen Verbleib in der Euro-Zone.

Gewinne gab es an den italienischen Börsen. Der Mailänder Auswahlindex stieg um 1,2 Prozent. Besonders Bankaktienstanden hoch im Kurs. An den Rentenmärkten griffen Anleger zu italienischen Anleihen, deren Verzinsung zog daraufhin an.

DEUTSCHE BANK LUGT WIEDER ÜBER 10-EURO-MARKE

Anleger von Autoaktien schalteten in den Rückwärtsgang, nachdem die “Wirtschaftswoche” berichtete, Trump habe beim Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesagt, er werde seine Handelspolitik beibehalten, bis keine Mercedes-Modelle mehr auf der Fifth Avenue in New York rollten. BMW-Aktien verloren 0,5 Prozent, Daimler 0,7 und VW 1,4 Prozent. Auch Papiere von Autozulieferern standen unter Druck. Continental gaben im Dax ein Prozent nach. Im Nebenwerteindex MDax fielen Leoni und Schaeffler um je rund ein Prozent.

Aktien von Banken profitierten von der schwindenden Italien-Sorge. Deutsche Bank gewannen 1,2 Prozent und rückten wieder an die Marke von zehn Euro heran. Im EuroStoxx50 waren zeitweise sieben Banken unter den Top-10-Favoriten.

Größter Gewinner im EuroStoxx50 waren die Aktien des HeidelbergCement-Rivalen CRH mit einem Kursplus von 4,8 Prozent. Der drittgrößte Bauindustrie-Zulieferer der Welt will ab Januar 2019 mehrere Konzernsparten in Europa und Amerika zusammenlegen, um seine Gewinnmargen zu erhöhen.