Dax dürfte von Handelsdeal zwischen USA und Mexiko profitieren

Frankfurt (Reuters) - Die Börsenampeln stehen auf Grün: Banken und Broker sagten für Handelsstart am Dienstag Kursgewinne des Dax voraus.

Traders work at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany, April 6, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Am Montag hatte der Leitindex der Frankfurter Börse dank überraschend starker Konjunkturdaten und eines Durchbruchs im Streit um das Nordamerikanische Freihandelsabkommens (Nafta) 1,2 Prozent höher bei 12.538,31 Punkten geschlossen.

Auch an der Wall Street und an den Börsen in Asien sorgte die Einigung Mexikos und der USA auf ein neues Handelsabkommen für steigende Kurse. Der Dow-Jones-Index schloss am Montag ein Prozent höher bei 26.049 Zählern. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,2 Prozent auf 22.849 Zähler an.

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit im Tagesverlauf unter anderem auf die Veröffentlichung des Barometers für die Stimmung der US-Verbraucher am Nachmittag (MESZ).