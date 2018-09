Anleger hoffen auf Happy End im Zoll- und im Brexitstreit

Frankfurt (Reuters) - An Europas Börsen haben die Optimisten am Donnerstag knapp die Oberhand behalten.

The German share price index DAX board is reflected in a glass at the stock exchange in Frankfurt, Germany, December 8, 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

Der Dax legte um 0,3 Prozent auf 12.249 Punkte zu, der EuroStoxx gewann 0,4 Prozent auf 3380 Zähler.

Die Wall Street bleibe das Zugpferd für die Märkte hierzulande, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die US-Börsen hatten am Mittwoch zugelegt. Anleger reagierten erleichtert auf die Tatsache, dass die neuen US-Strafzölle auf chinesische Waren zunächst relativ niedrig ausfallen. “Es gibt eine gewisse Ermüdung beim Thema Handelsstreit”, erläuterte Marktexperte Bucky Hellwig vom US-Vermögensverwalter BB&T Wealth Management. Die anfänglichen Sorgen schienen ein wenig zu verblassen. “Den Chinesen geht die Munition aus”, ergänzte Hellwig. US-Präsident Donald Trump hatte zu Wochenbeginn eine neue Runde von Strafzöllen eingeläutet. Diesmal geht es um Waren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar. Die Führung der Volksrepublik reagierte umgehend und beschloss Sonderabgaben auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar. Die Zollsätze sind allerdings geringer als an den Börsen befürchtet.

Der Dow-Jones-Index schloss am Mittwoch so hoch wie seit Ende Januar nicht mehr. Vor allem Bankenwerte profitierten von den zuletzt deutlichen gestiegenen amerikanischen Anleihe-Renditen.

LIRA NACH GEKAPPTEN WACHSTUMSZIELEN AUF ACHTERBAHNFAHRT

Auch am europäischen Aktienmarkt war der Finanzsektor mit einem Plus von einem Prozent unter den größten Gewinnern. Unter anderem Energieaktien gerieten hingegen ins Hintertreffen.

Ferner beäugten Investoren die Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs über den Brexit. Mehrere Regierungschefs berichteten von einem Stillstand, nachdem die britische Premierministerin Theresa May ihre Pläne dargelegt hatte. Vor allem in der zentralen Frage des künftigen Grenzregimes zwischen dem britischen Nordirland und der in der EU verbleibenden Republik Irland habe es keine Bewegung gegeben.

Das Pfund bekam Schützenhilfe durch besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten und kletterte um 0,5 Prozent auf 1,3205 Dollar. Im August setzten britische Einzelhändler 3,3 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum.

Im Blick behielten Investoren auch die türkische Lira, nachdem Wirtschaftsminister Berat Albayrak die Konjunkturprognosen für das laufende und das kommende Jahr gekappt hatte. Die türkische Landeswährung ging zunächst auf Achterbahnfahrt: ein Dollar schwächte sich zunächst um 1,6 Prozent auf 6,15 Lira ab, zog dann aber wieder an auf 6,25 Lira und notierte damit kurz vor dem Tageshoch von 6,28 Lira.

TOM TAILOR SCHOCKIERT MIT GEWINNWARNUNG

Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms trieb die in Australien gelisteten Titel von Rio Tinto in die Höhe. Die Titel legten an der Londoner Börse bis zu 2,1 Prozent zu. Der Bergbaukonzern will nach dem Verkauf von australischen Kohlegeschäften Aktien im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

Die Modefirma Tom Tailor schlug die Anleger mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung in die Flucht. Die Aktien brachen um bis zu 15,7 Prozent auf 4,21 Euro ein. Damit waren die in keinem relevanten Auswahlindex mehr enthaltenen Papiere so wenig wert wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Probleme bereiteten der Hamburger Firma der heiße Sommer, der für weniger Nachfrage und einen verzögerten Saisonstart der Herbst- und Winter-Kollektion sorgte, sowie die Marke Bonita.

Der Halbjahresgewinn von Rocket Internet überzeugte die Anleger hingegen. Die Aktien legten zeitweise 4,3 Prozent zu.