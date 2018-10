Schwarzer Tag für FMC raubt Dax-Anlegern die Zuversicht

Frankfurt (Reuters) - Ein Kurssturz von Fresenius Medical Care (FMC) hat Anlegern am deutschen Aktienmarkt die Laune verdorben.

The German share price index, DAX board, is seen at the stock exchange in Frankfurt, Germany, March 21, 2018. REUTERS/Tilman Blasshofer

Der Dax sackte am Mittwochvormittag um 0,4 Prozent auf 11.728 Punkte ab. Die Aktien des Dialyse-Spezialisten brachen wegen einer Prognosesenkung so stark ein wie noch nie.[L8N1WX27S] An den restlichen Börsen Europas setzten Anleger überwiegend auf eine starke Bilanzsaison: Der EuroStoxx notierte mit 3259 Punkten rund 0,1 Prozent höher.

Am deutschen Aktienmarkt fielen die FMC-Aktien um knapp 17 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 71,36 Euro. Auch die Titel des Mutterkonzerns Fresenius, der seine Ziele eingrenzte, rutschten um bis zu zwölf Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit 16 Jahren zu. “Gewinnwarnungen von FMC sind sehr selten. Das ist sehr enttäuschend, da Analysten die Jahresprognose als konservativ angesehen hatten”, sagte ein Händler. Die Anpassung der Ziele deute auf ein schwaches Schlussquartal hin und werde voraussichtlich den Wachstumsausblick für 2019 infrage stellen, sagten die Analysten der Berenberg Bank.

FMC begründete seine schwindende Zuversicht unter anderem mit einem im dritten Quartal schwächer als erwartet gelaufenen Geschäft mit Dialysedienstleistungen in Nordamerika und der Hyperinflation in Argentinien.

KUNDENZUSTROM BEI NETFLIX ERFREUT ANLEGER

Zu den Börsenlieblingen Europas gehörten vor allem Technologiewerte. Der Branchenindex stieg um bis zu 2,8 Prozent. Spitzenreiter war ASML mit einem Kursplus von zeitweise knapp sieben Prozent. Der Chip-Ausrüster steigerte seinen Gewinn überraschend stark. Aktien von Halbleiterherstellern wie AMS, STMicro und Infineon zogen um bis zu 4,6 Prozent an.

Zur positiven Branchenstimmung trug Börsianern zufolge auch das überraschend starke Kundenwachstum der US-Onlinevideothek Netflix bei. Deren in Frankfurt notierten Titel gewannen 12,5 Prozent. Darüber hinaus hatte der US-Technologieindex Nasdaq am Montag knapp drei Prozent im Plus geschlossen.

Shop Apotheke waren im Kleinwerte-Index SDax der Spitzenreiter und verteuerten sich um bis zu 4,5 Prozent auf 46,90 Euro. Der deutsch-niederländische Arzneimittel-Versand-Shop verdoppelte seinen Umsatz auf konsolidierter Basis in den ersten neun Monaten und rechnet für das Jahresende erneut mit einer “deutlichen” Zunahme.

In London zählten Aktien von Pearson mit einem Plus von rund drei Prozent zu den gefragtesten Werten. Der britische Lehrbuchverlag sieht sich laut Aussagen seines Firmenchefs John Fallon auf Kurs, seinen Betriebsgewinn in diesem Jahr zu steigern.

Der britische Zalando-Konkurrent Asos begeisterte mit einem Gewinn- und Umsatzsprung im vergangenen Geschäftsjahr. Die in London notierten Aktien legten rund 14 Prozent zu. “Asos ist einer der Gewinner in der Modebranche, weil immer mehr in den Onlinebereich verlagert wird”, sagte Analyst Greg Lawless vom Brokerhaus Shore Capital.

Ihre Aufmerksamkeit richteten Anleger zudem auf die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung am Abend (MESZ). Von den Mitschriften erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Bereits am Mittag legt die Bank von England (BoE) ihre Protokolle vor. Dabei sind vor allem Einschätzungen zu den Folgen des Brexit von besonderem Interesse der Anleger. Das Pfund Sterling ging im Vorfeld nach schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten auf Tauchstation. Die britische Währung verlor 0,4 Prozent auf 1,3133 Dollar.