Firmenbilanzen und Zollstreit verunsichern Anleger

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an Europas Börsen sind am Dienstag durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen.

In der Bilanzsaison lagen Licht und Schatten eng beieinander. Zudem drohte eine weitere Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits. “Die Anleger bleiben nervös”, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensberater QC Partners. “Nach den scharfen Kursverlusten will niemand zu früh kaufen und ein zweites mal auf dem falschen Fuß erwischt werden.” Dax und EuroStoxx50 verloren nach anfänglichen Gewinnen bis zum Nachmittag je etwa 0,8 Prozent 11.245 und 3132 Zähler. Auch an der Wall Street fassten die Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an.

Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China hatten in New York schon am Montagabend die Anleger verprellt. Ein Insider sagte Reuters zudem, es könne bald Bewegung hin zu weiteren Zöllen geben. Im Fokus steht ein mögliches Treffen Trumps mit Chinas Präsident Xi Jinping beim Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20), der vom 30. November bis 1. Dezember in Buenos Aires stattfindet.

Doch auch Hinweise auf eine Abkühlung der Konjunktur in der Euro-Zone drückten die Stimmung. So wuchs die Wirtschaft in dem Währungsraum im dritten Quartal mit nur 0,2 Prozent so langsam wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr.

BP PROFITIERT VON STEIGENDEN ÖLPREISEN

An der Wall Street zogen im frühen Geschäft die Aktien von Under Armour um 23 Prozent an. Der Adidas-Rivale überzeugte die Anleger mit seinem Zwischenbericht.

Bei den Dax-Unternehmen stand Volkswagen ganz oben. Die Papiere des Autobauers gewannen bis zu 5,1 Prozent, nachdem der Gewinn weniger stark als befürchtet zurückgegangen war. Positiv wirkte sich vor allem aus, dass der Wolfsburger Konzern - anders als die Konkurrenten BMW und Daimler - seine Gesamtjahresziele bekräftigte. Zulieferer Schaeffler kappte dagegen seine Prognose, was die im MDax gelisteten Aktien in der Spitze um bis zu gut neun Prozent abstürzen ließ.

Strahlende Gesichter gab es bei den Aktionären von Qiagen und Aixtron. Die größte deutsche Biotechfirma erhöhte ihre Gewinnprognose und hievte damit ihre Aktien um fast zehn Prozent in die Höhe an die MDax-Spitze. Die im SDax gelisteten Papiere von Aixtron schossen sogar um über 20 Prozent in die Höhe. Der Spezialmaschinen-Bauer hob seine Gesamtjahresziele an.

In London legten die Titel von BP über vier Prozent zu. Dank gestiegener Ölpreise verdiente der Energiekonzern im Quartal so viel wie seit fünf Jahren nicht und rund eine Milliarde Dollar mehr als erwartet.

NIVEA-HERSTELLER BEIERSDORF ENTTÄUSCHT ANLEGER

Im Dax flogen die Aktien der Lufthansa nach einem unerwartet stark gesunkenen Quartalsgewinn aus den Depots. Sie fielen um bis zu 9,5 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 17,05 Euro. Zu den Verlierern zählten auch die Aktien des Gesundheitskonzerns Fresenius und seiner Dialysetochter FMC, die um bis zu 4,7 Prozent in die Knie gingen. Auch im laufenden Quartal rechnet FMC mit Schwächen. Beiersdorf bekräftigte zwar die Jahresprognose, enttäuschte die Anleger aber beim Umsatz. Die Aktien des Nivea-Herstellers fielen zeitweise um mehr als vier Prozent.

Ebenfalls auf Talfahrt gingen die Papiere von Reckitt Benckiser, die in London um 5,5 Prozent absackten. Der Konsumgüterhersteller, der Produkte wie Durex-Kondome oder Clearasil herstellt, setzte weniger als erwartet um.

In der Schweiz gerieten die Aktien von Geberit ins Taumeln, nachdem der Hersteller von Sanitärprodukten seine Prognose für das Geschäftsjahr gestutzt hatte. Die Aktien brachen um fast zehn Prozent ein.