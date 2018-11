Dax zum Wochenstartet höher erwartet - Brexit bleibt im Fokus

The German share price index, DAX board, is seen at the stock exchange in Frankfurt, Germany, March 21, 2018. REUTERS/Tilman Blasshofer

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an der Börse dürften sich zum Wochenanfang wieder vorsichtig aus der Deckung wagen.

Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der Dax am Montag etwas höher in den Handel starten. Am Freitag war er ein halbes Prozent gestiegen auf 11.192 Punkte.

Ein wichtiges Thema bleibt der Brexit. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben mit der Billigung des Brexit-Vertrags am Sonntag den Weg frei gemacht für den EU-Ausstieg Großbritanniens. Nun fehlt noch die Zustimmung des britischen Parlaments. Dort zeichnet sich aber starker Widerstand ab. “So lange es kein ‘Yes’ vom Unterhaus gibt, sollte niemand an der Börse vorschnell von einem geordneten Brexit ausgehen”, warnte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Einen Einblick in die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft wird der Ifo-Geschäftsklima-Index liefern. Ökonomen rechnen bei dem Stimmungsbarometer mit einem Rückgang auf 102,2 Punkte von zuletzt 102,8 Punkten. Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank versprechen sich Investoren von der turnusgemäßen Anhörung des EZB-Chefs Mario Draghi vor dem EU-Parlament am Nachmittag.

An der Wall Street hatte der US-Leitindex Dow-Jones-Index im verkürzten Handel wegen Thanksgiving am Freitag 0,7 Prozent tiefer bei 24.286 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,7 Prozent auf 2633 Zähler ab. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 6939 Punkte. In Tokio schloss der Nikkei am Montag 0,8 Prozent fester.