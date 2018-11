Dax kommt zur Handelsstart kaum vom Fleck

The DAX board is reflected in a DAX logo at the Frankfurt stock exchange June 11, 2009. REUTERS/Johannes Eisele (GERMANY BUSINESS)

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor dem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping zum Handelsstreit Vorsicht walten lassen.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag mit 11.306 Punkten nur knapp im Plus. Einen Durchbruch erwarten die meisten Investoren bei dem Treffen am Rande des G20-Gipfels in Argentinien nicht. “Aber man hofft, dass beide Parteien den Dialog wieder aufnehmen und so eine Eskalation des Handelskriegs verhindern”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Trump will sich am Samstag am Rande des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Buenos Aires mit dem chinesischen Staatschef treffen, um über eine Lösung im Handelsstreit zu beraten. Er hatte mit weiteren Strafzöllen gedroht sollte es keine Fortschritte geben.

Unter den Einzelwerten ragten auf der Gewinnerseite die Aktien von SAP und der Deutschen Börse heraus, die jeweils 0,8 Prozent zulegten. Daimler-Papiere verloren 1,6 Prozent. Händlern zufolge haben die Analysten von HSBC die Papiere auf “Reduce” von “Hold” herabgesetzt. Die Titel der Deutschen Bank notierten 1,1 Prozent schwächer. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt setzte ihre Geldwäsche-Razzia bei dem Kreditinstitut fort.