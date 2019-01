Konjunkturängste treiben Börsianer um - Apple sorgt für Verdruss

The trading floor of Frankfurt's stock exchange is pictured after the last trading day in Frankfurt, Germany December 28, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht der Anleger vor einer weltweiten Konjunktureintrübung hat die Börsen in Europa auch am zweiten Handelstag des neues Jahres fest im Griff.

“Nervosität und Unsicherheit halten auch 2019 an”, sagte Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Die Senkung der Umsatzprognose des iPhone-Herstellers Apple habe die Sorgen verstärkt. Im Fokus der Investoren stünden aber auch die “alten Themen” aus dem vergangenen Jahr wie der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Brexit. Auch im Etatstreit in den USA, der zu einem teilweisen Regierungsstillstand geführt hat, ist keine rasche Lösung in Sicht.

Der Dax verlor zeitweise mehr als ein Prozent auf 10.462 Punkte. Der EuroStoxx50 gab ebenfalls rund ein Prozent auf 2966 Zähler nach. Investoren deckten sich stattdessen verstärkt mit den als sicher geltenden Anlagewerten ein. Gold verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1292 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und kostete so viel wie seit fast sieben Monaten nicht mehr. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf bis zu 0,148 Prozent zurück.

Apple hatte nach US-Börsenschluss mitgeteilt, erstmals seit der Einführung des iPhones seine Umsatzziele zu verfehlen und führte das vor allem auf ein schwaches China-Geschäft zurück. Hinzu kam außerdem, dass die Industrieproduktion Chinas im Dezember erstmals seit zwei Jahren schrumpfte. Die Zentralbank der Volksrepublik hatte am Mittwoch davor gewarnt, dass das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal unter 6,5 Prozent gefallen sein könnte. “Die Rezessionsängste verstärken sich damit zu Beginn des neuen Jahres weiter”, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. Die Terminkontrakte für die wichtigsten Indizes an der Wall Street deuteten auch auf fallende US-Kurse hin. Am Mittwoch hatte der Dow-Jones-Index noch knapp im Plus geschlossen.

TECHWERTE IM DAX GERATEN UNTER DIE RÄDER

Apple-Aktien brachen nachbörslich in den USA um rund acht Prozent ein. Die in Frankfurt gehandelten Apple-Titel büßten 8,5 Prozent ein. Unter Druck gerieten auch die Titel von Apple-Zulieferern wie Dialog Semiconductor, die im SDax bis zu zehn Prozent verloren. Die in der Schweiz notierten Aktien des Chipherstellers AMS brachen um gut ein Fünftel ein. “Das ist eine fatale Ankündigung von dem Technologieführer schlechthin”, sagte ein Händler. Allerdings komme die Umsatzwarnung nicht ganz überraschend, da sich Apple in den vergangenen Wochen öfter vorsichtig gezeigt habe. Der Index für die Technologiebranche war mit einem Abschlag von 2,4 Prozent der größte Sektorverlierer.

Auch im Dax waren Technologiewerte unter den Top-Verlierern. Infineon-Aktien büßten 4,5 Prozent ein, die Titel von Wirecard gaben gut zwei Prozent nach.

Einer der wenigen Favoriten im Nebenwerteindex MDax waren die Titel von Zalando mit einem Plus von 2,7 Prozent. Sie profitierten von Spekulationen auf eine Übernahme durch den chinesischen Online-Riesen Alibaba, die Händlern zufolge durch einen Bericht im “Handelsblatt” ausgelöst wurden.

An der Börse in London deckten sich Anleger mit Aktien der Modekette Next ein. Von Ende Oktober bis Ende Dezember legten die Erlöse um ein Prozent zu. Vor allem der Online-Handel half Next auf die Sprünge. Die Titel stiegen um gut fünf Prozent und waren Spitzenreiter im britischen Auswahlindex “Footsie”.