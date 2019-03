Dax dürfte nach Fed-Entscheid leicht erholt starten

Frankfurt (Reuters) - Angesichts der trüberen Konjunkturbeurteilung der US-Notenbank Fed dürften Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst die Füße stillhalten.

Traders work at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany March 14, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Nach den deutlichen Vortagesverluste dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag leicht höher starten. Die Fed will dieses Jahr die Zinsen nicht mehr erhöhen. Die US-Börsen hatten darauf gemischt reagiert. An der Börse in Japan wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Am Mittwoch hatte eine Serie von Hiobs-Botschaften europäischer Konzerne den europäischen Börsen zugesetzt. Der Dax hatte 1,6 Prozent auf 11.603 Punkte verloren.

Die beiden Aufsichtsräte von Deutscher Bank und Commerzbank werden am Donnerstag über den Stand der Fusionsverhandlungen der größten deutschen Privatbanken informiert. Die Kontrollgremien tagen in zwei getrennten Sitzungen in Frankfurt. Die Termine stehen schon länger fest und sollen sich eigentlich um den Geschäftsverlauf drehen.

Geschäftszahlen kommen unter anderem von HeidelbergCement und ProSieben. Zudem werden zahlreiche US-Konjunkturdaten veröffentlicht, wie unter anderem die Frühindikatoren, das Verbrauchervertrauen und der Philly-Fed-Konjunkturindex.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 11.603,89

Dax-Future 11.630,50

EuroStoxx50 3.372,38

EuroStoxx50-Future 3.296,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 25.745,67 -0,6 Prozent

Nasdaq 7.728,97 +0,1 Prozent

S&P 500 2.824,23 -0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.109,34 +0,6 Prozent

Hang Seng 29.315,70 +0,0 Prozent