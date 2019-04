Google enttäuscht - Gedämpfte Stimmung an Europas Börsen

A DAX logo is pictured at the trading floor of the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Berlin (Reuters) - Gemischt aufgenommene Geschäftsergebnisse haben die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten belastet.

Der Dax notierte am Dienstagvormittag mit 12.319 Zählern etwas schwächer, der EuroStoxx50 gab 0,3 Prozent nach auf 3493 Zähler. Vor allem die Zahlen der Google-Mutter Alphabet hätten die Anleger enttäuscht, zudem bestehe die Sorge, dass es auch bei Apple schlechter als erwartet gelaufen sei. “Die Stimmung wird an der Wall Street diktiert”, sagte Milan Cutcovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Eine Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbsbehörden hatte den Gewinn bei Alphabet einbrechen lassen, auch der Umsatz legte so wenig zu wie seit drei Jahren nicht mehr. “Alphabet lässt damit die Serie von positiven Überraschungen innerhalb der laufenden Berichtssaison abreißen und bringt die Anleger auf den Boden der Realität zurück”, sagte Cutcovic.

Dazu drückten unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China auf die Stimmung. Die Industrie in der Volksrepublik verlor überraschend an Fahrt, der Einkaufsmanagerindex liegt nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. “China wächst, aber deutlich langsamer als in der Vergangenheit. Als Lokomotive der Weltwirtschaft in einer schwierigen Zeit fällt China aber ein Stück weit aus”, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Ein Bericht über Fortschritte bei den Brexit-Gesprächen verhalf dagegen dem Pfund zu einem Plus, die britische Währung legte 0,3 Prozent zu. Die Regierung in London kam der oppositionellen Labour-Partei bei deren wichtigsten Forderung nach einer engeren Zollunion mit der Europäischen Union nach einem EU-Ausstieg offenbar entgegen, wie die “Times” unter Berufung auf Labourkreise berichtete. Die Regierung verhandelt mit Labour seit Wochen, um den Vertrag zum britischen EU-Austritt so rasch wie möglich durch das Parlament zu bringen.

RÜCKENWIND BEI BEIERSDORF - LUFTHANSA IM SINKFLUG

Florierende Geschäfte mit Marken wie Nivea und Eucerin sorgen für Rückenwind beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 7,8 Prozent auf 1,947 Milliarden Euro zu. Mit einem Plus von 2,8 Prozent war die Aktie mit Abstand Spitzenreiter im Dax.

Schlechter lief es dagegen für die Lufthansa: Überkapazitäten in Europa hatten die Geschäfte bei der Fluggesellschaft zu Jahresauftakt belastet. Das Unternehmen verspricht für das zweite Quartal Besserung. Die Aktien gaben zeitweise 3,1 Prozent nach und gehörten zu den Schlusslichtern im deutschen Leitindex.

In Europa drückten die Banken die Stimmung, der entsprechende Index gab 0,5 Prozent nach. Dabei spielten vor allem die schwachen Zahlen der in einen Geldwäscheskandal verwickelten Danske Bank eine Rolle: Das dänische Geldhaus senkte nach einem massiven Gewinneinbruch seinen Jahresausblick. Die Papiere brachen um mehr als acht Prozent ein. Auch die Titel der spanischen Caixabank gehörten mit minus 3,7 Prozent zu den Verlierern. Die Nummer drei in Spanien verdiente nach dem Verkauf von Anteilen am Ölkonzern Repsol fast ein Viertel weniger.