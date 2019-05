Dax höher erwartet - Fed im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten.

Traders work at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany March 14, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Am Dienstag hatte er dank einer Gnadenfrist beim US-Bann für den chinesischen Netzwerk-Ausrüster Huawei 0,8 Prozent im Plus bei 12.143,47 Punkten geschlossen.

Die Notenbank Fed veröffentlicht am Abend (MESZ) die Protokolle ihrer jüngsten Beratungen. Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf die Richtung der US-Geldpolitik. In den vergangenen Wochen wetteten immer mehr von ihnen auf eine Zinssenkung vor dem Jahresende. Daneben hält der Zollkonflikt zwischen den USA und China sowie der Streit um US-Beschränkungen für Huawei die Börsianer erneut in Atem.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.143,47

Dax-Future 12.147,00

EuroStoxx50 3.386,51

EuroStoxx50-Future 3.366,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 25.877,33 +0,8 Prozent

Nasdaq 7.785,72 +1,1 Prozent

S&P 500 2.864,36 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 21.310,58 +0,2 Prozent

Shanghai 2.904,22 -0,1 Prozent

Hang Seng 27.736,71 +0,3 Prozent