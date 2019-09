Europas Börsen gehen vor EZB-Entscheid in Wartestellung

The German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt, Germany, September 11, 2019. REUTERS/Staff

Frankfurt (Reuters) - Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Anleger in Europa in Lauerstellung gegangen.

Dax und EuroStoxx50 notierten am Donnerstagvormittag jeweils 0,1 Prozent fester bei 12.370 und 3522 Punkten, nachdem sie zu Handelsauftakt auf den höchsten Stand seit sechs Wochen gestiegen waren. Es wird damit gerechnet, dass die Währungshüter um Notenbank-Chef “Super Mario” Draghi den Einlagenzins senken. Unsicherheit bestehe aber in der Frage, ob auch die Anleihenkäufe wieder aufgenommen werden, sagte David Iusow, Analyst beim Brokerhaus DailyFX. Sollte Draghi so Geld in den Markt pumpen, dürfte das dem Dax einen Impuls geben. “Wird hingegen kein Kaufprogramm angekündigt, könnte eine Korrektur, nach dem steilen Anstieg der letzten beiden Wochen, nicht mehr weit sein.”

Die EZB veröffentlicht ihre Entscheidung um 13.45 Uhr, Draghi tritt um 14.30 Uhr vor die Presse. Der Euro bewegte sich im Vorfeld kaum. Sollte Draghi die “Bazooka” auspacken - also die Zinsen senken, einen Staffelzins einführen und das Kaufprogramm wieder aufnehmen, spreche das für einen schwächeren Euro, erklärte Thu Lan Nguyen, Analystin bei der Commerzbank. Doch ein Kursrückgang der Gemeinschaftswährung dürfte nur von kurzer Natur sein: “Denn eines sollte mittlerweile klar sein: Angesichts der bereits überaus expansiven Geldpolitik stößt die EZB mit jeder weiteren Lockerung an die Grenzen ihrer Möglichkeiten.”

Für Gesprächsstoff sorgte auch ein Entspannungssignal im Handelsstreit zwischen den USA und China: US-Präsident Donald Trump ging auf eine Bitte des chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He ein und verschob Strafzölle auf chinesische Importwaren um zwei Wochen. Der im Inland gehandelte Yuan schloss 0,4 Prozent fester bei 7,0082 zum Dollar und damit so stark wie seit dem 23. August nicht mehr. In den kommenden Wochen sind Gespräche zwischen beiden Seiten geplant. Es sei ein Zeichen des guten Willens, wenn nun die Zölle verschoben würden und China den Kauf von Agrarprodukten in den USA erwäge, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. “Doch man darf nicht vergessen, dass ein guter Wille allein nicht ausreichen könnte. Er ist nicht gleichzusetzen mit tatsächlichen Fortschritten in diesem festgefahrenen Konflikt.”

Der Ölpreis gab zum Treffen des Ölkartells nach, ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete mit 60,30 Dollar 0,8 Prozent weniger. Saudi Arabien und Russland riefen die Mitglieder des Kartells und ihre Verbündeten dazu auf, sich an die vereinbarten Förderkürzungen zu halten und bezogen sich dabei insbesondere auf Nigeria und den Irak. Einem Insider zufolge könnte die tägliche Förderung um 400.000 Barrel sinken, wenn sich alle an die Vereinbarungen hielten.

BÖRSENPLÄNE IN ASIEN HELFEN AB INBEV

Mit einem Plus von 3,3 Prozent gehörten die Aktien des weltweit führenden Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev zu den Gewinnern im europäischen Stoxx600. Das Unternehmen kündigte an, die Pläne für einen Börsengang des Asien-Geschäfts wieder voranzutreiben, die erst vor zwei Monaten auf Eis gelegt worden waren. Es gebe aber keine Sicherheit, dass es tatsächlich dazu komme.

Die Aktien des Angry Birds-Erfinders Rovio brachen zeitweise um mehr als ein Viertel ein. Das finnische Unternehmen kappte seine Prognose und begründete das mit höheren Investitionen sowie geringeren Einnahmen bei den älteren Spielen. Erst vor einem Monat hatte Rovio seine Prognose bestätigt. Analysten zufolge ist es deswegen eine große Überraschung, dass sie nun gesenkt wurde.