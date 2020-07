Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Deutsche-Bank-Zahlen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Dienstag war er kaum verändert bei 12.835,28 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Furcht vor einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie hatte zuletzt die Kauflaune gebremst. Vor allem in den USA breitet sich der Erreger rapide aus, aber auch in mehreren europäischen Staaten stecken sich in der Urlaubszeit wieder mehr Menschen an. “Die Regierungen wissen jetzt deutlich besser, wie sie mit dem Virus umgehen müssen, aber es sieht so aus, als ob die Wirtschaft nur bis zu einem gewissen Grad wieder geöffnet werden kann, bevor die Neuinfektionen wieder ein Thema werden”, sagte David Madden, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. “Es ist ein Schritt nach vorne und zwei zurück.”

Im Blickpunkt der Anleger dürfte die Deutsche Bank mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal stehen. Die Corona-Krise hat dort Spuren hinterlassen. Unter dem Strich - also nach Abzug von Zinszahlungen für Nachranganleihen - stand vor allem wegen einer höheren Risikovorsorge für faule Kredite ein Verlust von 77 Millionen Euro, wie das größte deutsche Geldhaus am Morgen mitteilte. Vor Steuern erzielte das Institut einen Gewinn von 158 Millionen Euro. Von der Bank befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem niedrigeren Gewinn gerechnet.Daneben stehen die Zahlen von BASF, der Deutschen Börse, Puma, Boeing, GE, General Motors und dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline auf der Tagesordnung.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.835,28

Dax-Future 12.758,00

EuroStoxx50 3.303,56

EuroStoxx50-Future 3.277,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 26.379,28 -0,8 Prozent

Nasdaq 10.402,09 -1,3 Prozent

S&P 500 3.218,44 -0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 22.386,94 -1,2 Prozent

Shanghai 3.261,76 +1,1 Prozent

Hang Seng 24.801,94 +0,1 Prozent