Bestatter Dignity nach Gewinnwarnung mit Rekord-Kurssturz

Frankfurt (Reuters) - Gekappte Ergebnisziele brocken Dignity den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein.

Die Aktien des größten börsennotierten britischen Bestatters fielen am Freitag um mehr als die Hälfte auf ein Sechseinhalb-Jahres-Tief von 874,5 Pence. Dabei wechselten bis zum Nachmittag bereits mehr als 30 mal so viele Dignity-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Als Reaktion auf Rabatte von Konkurrenten wie Funeralcare senkt Dignity den Angaben zufolge den Preis für einfache Beerdigungen um 25 Prozent. Daher werde der Gewinn 2018 deutlich hinter den bisherigen Markterwartungen zurückbleiben.