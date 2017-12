US-Börsen legen leicht zu - Bitcoin im Rampenlicht

New York (Reuters) - Nach den Kursgewinnen der Vorwoche haben es die Anleger am Montag in New York etwas langsamer angehen lassen. Berichte über Verletzte bei einer Explosion an einem Busbahnhof in Manhattan, die von einer Rohrbombe ausgelöst wurde, spielten am Markt kaum eine Rolle. Der Dow Jones stieg bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,1 Prozent auf 24.362 Punkte. Der S&P500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2658 Punkte. Der Nasdaq-Composite verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 6875 Punkte.

A Bitcoin (virtual currency) paper wallet with QR codes and coins are seen in an illustration picture taken at La Maison du Bitcoin in Paris July 11, 2014. French police dismantled an illegal Bitcoin exchange and seized 388 virtual currency units worth some 200,000 euros ($272,800) in the first such operation in Europe a public prosecutor said on Monday. REUTERS/Benoit Tessier (FRANCE - Tags: BUSINESS)

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem das Debüt des ersten Terminkontraktes auf den Bitcoin, der seit Sonntagabend an der Chicagoer CBOE gehandelt wird. Daneben stand die Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) am Mittwoch im Fokus. Überwiegend wird mit einer Zinserhöhung gerechnet. Von dem Begleitkommentar erhoffen sich Anleger Hinweise auf die Zinsentwicklung im nächsten Jahr.

Der neue Bitcoin-Future an der CBOE untermauerte den Ruf der Cyber-Währung als schwankungsanfällige Anlage. Der Terminkontrakt, mit dem Investoren auf steigende und fallende Kurse setzen können, stieg in der Spitze um knapp 22 Prozent auf 18.850 Dollar und notierte zeitweise auch unter 16.000 Dollar. Am Abend lag der Future bei 17.900 Dollar. Der Bitcoin selbst gewann gut neun Prozent und blieb mit 17.030 Dollar etwa 120 Dollar unter dem Rekordhoch vom Freitag.

Die Einführung des Bitcoin-Future lockte die Anleger in die Aktien der Chicagoer Derivatebörse CBOE. Sie stiegen 0,5 Prozent. Auch die Titel anderer mit der Cyberwährung im Zusammenhang stehenden Unternehmen waren gefragt: Marathon Patent, Riot Blockchain, Overstock.com und Xunei stiegen um 13 bis 24 Prozent.

Zu den Gewinnern zählten die Anteilsscheine von Apple mit einem Plus von rund zwei Prozent. Der US-Technologieriese übernimmt den Anbieter der auf Millionen Smartphones weltweit installierten Musikerkennungs-Software Shazam.

Die Papiere von Bluebird Bio sprangen 24 Prozent in die Höhe. Händler verwiesen auf positive Daten zu einer Krebsimmuntherapie, die zusammen mit Celgene entwickelt wird. Die beiden Biotech-Gesellschaften übertrafen die Erwartungen in einer Frühphase deutlich. Celgene-Scheine verteuerten sich um 2,7 Prozent.

Mit Blick auf eine Reihe von Zentralbank-Entscheidungen in dieser Woche hielten sich Europas Aktienanleger am Montag bedeckt. Der Dax schloss mit 13.123 Punkten 0,2 Prozent niedriger, der EuroStoxx50 trat ebenfalls in etwa auf der Stelle.