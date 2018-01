Wall Street zieht Europas Börsen mit in die Höhe

Frankfurt (Reuters) - Gute Konjunkturdaten haben am Donnerstag erneut den Anlegern an den europäischen Aktienmärkten Kauflaune gemacht.

The German share price index DAX board is reflected in a glass at the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Der Dax stieg bis zum Nachmittag um 1,3 Prozent auf 13.142 Punkte und machte damit die Verluste seit Weihnachten wieder wett. Der EuroStoxx50 gewann 1,5 Prozent auf 3561 Punkte. “Funken des Rekordrauschs an der Wall Street springen auf das Frankfurter Börsenparkett über”, sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. Die US-Futures signalisierten für die Handelseröffnung an der Wall Street eine Fortsetzung der Rally.

Vor allem der weltweit brummende Konjunkturmotor hob die Stimmung auch der europäischen Investoren. So liefen sowohl die Industrie als auch der Servicesektor in Deutschland und der Euro-Zone Ende 2017 so rund wie lange nicht mehr. Auch aus China kamen gute Zahlen: Der Dienstleistungssektor wuchs im Dezember so stark wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. In den USA schufen die Firmen nach einer Umfrage des Personaldienstleister ADP im Dezember mit 250.000 mehr Stellen als erwartet. Von Reuters befragte Experten hatten mit 190.000 neuen Jobs gerechnet. Der Bericht gilt als Vorbote für die am Freitag anstehenden amtlichen Zahlen.

Alle drei großen US-Indizes - der Dow Jones und der S&P500 sowie der Nasdaq-Composite - hatten am Mittwoch neue Bestmarken gesetzt. Allerdings gab es in Europa auch einige Skeptiker: Da der Dax nur ein Mitläufer im Windschatten der Wall Street sei, bestehe die Gefahr, dass er bei einem Stimmungsumschwung in New York seine bisherigen Gewinne schnell wieder abgebe, warnte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Zumindest kurzfristig sei aber kein größerer Rückschlag zu erwarten, da weiter frisches Geld in den Markt dränge, fügte Aktienhändler Markus Huber vom Brokerhaus City of London hinzu. “Anleger positionieren sich für weitere Kursgewinne in den kommenden Wochen.”

Störfeuer könnte zudem wieder vom Devisenmarkt kommen, wo der Euro die Verluste vom Vortag aufholte. Mit 1,2065 Dollar notierte die Gemeinschaftswährung in Sichtweite des Hochs vom vorigen Jahr von 1,2092 Dollar. Der hohe Wechselkurs macht Exporteuren zu schaffen, da er ihre Waren auf dem Weltmarkt verteuert.

INTEL BLEIBEN WEGEN CHIP-PROBLEMEN AUF TALFAHRT

Im Dax standen Siemens mit einem Kursplus von 2,3 Prozent ganz oben. Die Aktien hatten 2017 mit einem leichten Minus von 0,6 Prozent zu den wenigen Verlierern gezählt. “Die haben einfach Nachholbedarf”, sagte ein Händler. Ähnlich war es mit den Titeln der Münchener Rück, die um gut zwei Prozent zulegten. Dabei haben die Hurrikan-Serie in Amerika und andere Naturkatastrophen die Versicherer und Rückversicherer im vergangenen Jahr nach Berechnungen der Münchener Rück so viel Geld gekostet wie noch nie.

Auch die Aktien der Deutschen Bank legten fast zwei Prozent zu. Die EZB verschärfte die Kapitalvorschriften für das größte deutsche Geldhaus. Doch waren Anleger erleichtert, dass die Umstellung auf neue EU-Vorschriften zum Anlegerschutz am Mittwoch offenbar weitgehend reibungslos funktionierte. Dies schob auch die Titel der Commerzbank um zwei Prozent hoch. Im Schnitt gewannen die europäischen Banken 2,4 Prozent.

Vorbörslich standen in New York Intel erneut unter Druck. Am Mittwoch hatten die Aktien schon 3,4 Prozent verloren. Experten haben unter anderem bei Chips des Branchenführers Sicherheitslücken entdeckt.