Europäische Börsen verlieren Schwung - US-Inflation im Blick

Frankfurt (Reuters) - Einen Tag vor Bekanntgabe der US-Inflationsdaten steigt die Spannung an den Börsen.

“Eine Zahl, die nur leicht über den Erwartungen liegt, könnte die Märkte erschüttern”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. “Denn dies würde bestätigen, dass die Zinsängste doch nicht unbegründet sind.” Von Reuters befragte Experten rechnen für Januar im Schnitt mit einem Anstieg der US-Teuerung auf 0,3 von 0,1 Prozent.

Der Dax lag am Dienstag knapp im Minus bei 12.264 Punkten, und der EuroStoxx50 gab 0,4 Prozent auf 3354 Zähler nach. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, verlor 0,4 Prozent. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro um 0,2 Prozent auf 1,2315 Dollar.

Das britische Pfund legte zeitweise 0,5 Prozent auf 1,3901 Dollar zu. Die vergleichsweise hohe britische Inflation schürte Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der Bank of England (BoE). Die Teuerung im Königreich blieb im Januar bei 3,0 Prozent.[nL8N1Q31VM] Experten hatten einen Rückgang auf 2,9 Prozent erwartet.

TRUMPS INFRASTRUKTURPROGRAMM UND DESSEN KEHRSEITE

Für Gesprächsstoff sorgten auch das 1,5 Billionen Dollar schwere Investitionsprogramm von US-Präsident Donald Trump.[nL8N1Q266W] “Der Haushaltsplan würde bedeuten, dass die Schulden der US-Regierung in zehn Jahren noch einmal um 50 Prozent zulegen”, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. “Während das auf den ersten Blick positiv erscheint für die Unternehmen, die etwa von stärkeren Infrastrukturausgaben profitieren, ist es auf der anderen Seite ein Problem für die Stabilität des Staatshaushalts.” Dies könnte die Bonitätsnote der USA gefährden.

Wird die Kreditwürdigkeit eines Landes heruntergestuft, muss es in der Regel höhere Zinsen für seine Anleihen bieten. Da zudem die Notenbank Fed weitere Anhebungen des Schlüsselsatzes signalisiert hat, könnten die Renditen für Staats- und Unternehmensanleihen stärker steigen als bislang gedacht. Die Furcht der Anleger davor hatte die Finanzmärkte in der vergangenen Woche in Turbulenzen gestürzt.[nL8N1PW6BE][nL8N1PY8PI]

AURUBIS UND GUCCI-MUTTER KERING TIEFER - TUI AUF REKORDHOCH

Am deutschen Aktienmarkt rutschten die Titel von Aurubis trotz eines vervierfachten Gewinns[nL8N1Q31V2] um bis zu 5,2 Prozent ab. Das Quartalsergebnis und der Ausblick für das Geschäftsjahr hätten unter den Erwartungen gelegen, sagte Analyst Christian Obst von der Baader Helvea Bank.

Ein überraschend starkes Umsatzplus bei Kering überzeugte Investoren ebenfalls nicht.[nL8N1Q31NP] Die Aktien des französische Luxusgüter-Herstellers gaben einen Teil ihrer jüngsten Gewinne ab und verloren 1,2 Prozent.

In London kletterten TUI-Titel auf ein Rekordhoch von 1681 Pence. Der Touristik-Konzern äußerte sich optimistisch zur Geschäftsentwicklung.

Gefragt waren auch die Papiere von Randstad, die sich um 3,1 Prozent verteuerten. Der weltweit zweitgrößte Personalvermittler steigerte den Gewinn um überraschend starke 15 Prozent auf 307 Millionen Euro. Auf dieser Basis stellte Randstad eine Rekord-Dividende von 2,76 Euro je Aktie in Aussicht.