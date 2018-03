Börsenampel springt dank Renault-Fusionsfieber auf Grün

Frankfurt (Reuters) - Fusionsfantasien in der Autobranche haben Europas Börsen vor dem langen Osterwochenende in Gang gebracht: Dax und EuroStoxx50 legten am Gründonnerstag bis zum Nachmittag jeweils um rund ein Prozent auf 12.071 beziehungsweise 3362 Zähler zu.

Für Euphorie bei den Autowerten sorgte ein Medienbericht über ein mögliches Zusammengehen von Renault mit seinem japanischen Partner Nissan. Auch für die Wall Street signalisierten die Futures eine freundliche Eröffnung.

Ansonsten herrschte am letzten Handelstag des ersten Quartals Zurückhaltung. “Die Umsätze am deutschen Aktienmarkt sind insgesamt nicht nennenswert, niemand will sich groß aus dem Fenster lehnen”, fasste ein Börsianer zusammen. Viele Anleger seien schon in den Osterferien. Am Karfreitag und Ostermontag bleiben die Börsen in Deutschland und auch in London und Zürich geschlossen. In New York wird am Ostermontag wieder gehandelt, am Karfreitag bleiben auch an der Wall Street die Pforten geschlossen.

FACEBOOK WEITER IM MITTELPUNKT

Die Monatsbilanz ist Investoren wenig erbaulich: Der Dax steuerte auf einen Verlust von etwa dreieinhalb Prozent zu, der EuroStoxx dürfte mit einem Minus von rund drei Prozent abschließen. Die Quartalsbilanz sieht auch nicht besser aus: Der Dax weist voraussichtlich ein Minus von 6,5 Prozent und der EuroStoxx von vier Prozent auf. Der Dow Jones dürfte seit Jahresbeginn um die dreieinhalb Prozent verloren haben, während der Nasdaq mit einem leichten Plus davonkommt.

Die Stimmungsschwankungen dürften sich nach Einschätzung von Börsianern fortsetzen. “Auch wenn die USA und China den Dialog bezüglich Strafzöllen begonnen haben, fürchten die Anleger noch immer die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten Donald Trump”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. “Dazu kommt noch die Panik, die durch den Ausverkauf der Technologie-Werte in den USA ausgelöst wurde.”

Facebook, dessen Datenskandal die gesamte Branche unter Druck setzt, kündigte die Zusammenarbeit mit mehreren Datenhändlern. Unternehmen wie WPP, Experian und Acxiom sollen keinen Zugriff mehr auf Daten haben. Die beiden in London notierten Firmen WPP und Experian reagierten kaum auf die Nachricht. Axiom waren am Mittwoch in New York um über acht Prozent abgestürzt.

VW AUF DER ÜBERHOLSPUR

In Europa spielte die Musik am Donnerstag hauptsächlich bei den Autoaktien, nachdem die Agentur Bloomberg über Fusionsgespräche von Renault und Nissan berichtet hatte. Eine engere Verzahnung wird schon länger erwartet, dennoch machte die Nachricht Kauflust: Die Papiere von Renault schossen in Paris um bis zu 8,3 Prozent auf 100,80 Euro und waren damit so teuer wie seit Dezember 2007 nicht mehr.

Im Dax zählten Volkswagen, BMW und Daimler mit Kursgewinnen von bis zu je rund drei Prozent zu den größten Gewinnern. Peugeot legten in Paris fast vier Prozent zu. Der TecDax erholte sich vom Einbruch am Mittwoch etwas und legte leicht zu. Größter Gewinner waren Nemetschek, die nach der Vorlage der Bilanz auf Rekordkurs gingen und fast 14 Prozent auf 93,50 Euro zulegten.