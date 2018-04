Versöhnliche Töne aus China schieben Dax & Co an

Frankfurt (Reuters) - Mit einer Bekräftigung seiner Pläne zur Öffnung der Wirtschaft hat Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag den Anlegern an den Aktienbörsen die Angst vor einem Handelskrieg genommen.

A DAX logo is pictured at the trading floor of the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

“China macht die Tür für Verhandlungen mit den USA weit auf”, sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Nun bleibe abzuwarten, ob US-Präsident Donald Trump durch diese Tür gehe. Der Dax stieg um 1,1 Prozent auf 12.397 Zähler. Auch der EuroStoxx50 legte zu. Ganz oben standen in beiden Indizes die Aktien von Bayer und VW. Bei dem Chemieriesen setzten Anleger auf eine baldige Freigabe der Monsanto-Übernahme. Bei VW sorgte der offenbar bevorstehende Chefwechsel für Kauflaune.

Zwar habe China schon häufiger solche Maßnahmen angekündigt, sagte ein Händler. “Aber der Kuschelkurs der Chinesen kommt ganz gut an, vor allem die Ankündigung, Einfuhrzölle für Autos zu senken.” Allerdings sprachen Händler von geringen Umsätzen. Die Stimmung könne auch rasch wieder drehen.

Auch an der Wall Street stand die Börsenampel auf grün: Zum Handelsschluss in Europa notierte der Dow Jones gut zwei Prozent höher. Dabei schoben die Anleger innenpolitische Querelen beiseite, die am Montag der Börse den Wind aus den Segeln genommen hatten. Laut Insidern durchsuchte das FBI Büros und die Wohnung des persönlichen Anwalts von Donald Trump, Michael Cohen, der in die Affäre um die Porno-Darstellerin Stormy Daniels verwickelt ist. Trump griff den Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, scharf an und sprach von einer Hexenjagd.

AUSSICHT AUF CHEFWECHSEL SCHIEBT VW AN

Für viel Gesprächsstoff sorgte am Nachmittag eine Pflichtmitteilung von VW, wonach ein Konzernumbau vor der Chefetage nicht Halt machen würde. Insidern zufolge soll VW-Markenchef Herbert Diess den bisherigen Vorstandschef Matthias Müller beerben, der den weltgrößten Autobauer seit Bekanntwerden des Dieselskandals vor dreieinhalb Jahren führt. Bestätigen wollten die Wolfsburger das aber nicht. Am Freitag soll den Insidern zufolge der Aufsichtsrat über die neue Führungsstruktur beraten.

Die VW-Aktien stiegen zeitweise um fünf Prozent und gingen mit einem Plus von 4,5 Prozent nach Bayer als zweitgrößter Dax-Gewinner aus dem Handel. “Neue Besen kehren bekanntlich besser, das gefällt dem Markt”, sagte ein Händler.

Schon zuvor waren die Aktien von VW & Co gesucht, denn Chinas Zollpläne könnte dem Geschäft der Autobauer und Zulieferer gut tun. BMW, Daimler und Continental legten ein bis drei Prozent zu. In New York stiegen GM und Ford um je mehr als zwei Prozent.

Top-Favorit waren Bayer mit einem Plus von 4,7 Prozent. Das “Wall Street Journal” hatte berichtet, das US-Justizministerium wolle den Mega-Deal genehmigen, nachdem die Unternehmen den Verkauf zusätzlicher Vermögenswerte zugesichert hätten. Monsanto hatten an der US-Börse schon am Montag über sechs Prozent gewonnen und behauptete das Plus am Dienstag.

In Paris ragten Aktien von LVMH mit einem Plus von fast fünf Prozent hervor. Der Umsatz der Dior- und Louis Vuitton-Mutter stieg im ersten Quartal stärker als erwartet.

An der Wall Street stand Mark Zuckerberg im Rampenlicht: Der Facebook-Chef sollte vor einem Kongressausschuss in Washington zur Datenaffäre Rede und Antwort stehen. Die Facebook-Aktien legten etwa wie der Gesamtmarkt zu.