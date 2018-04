Dax-Anleger vor Bilanz-Flut im Wochenverlauf vorsichtig

Frankfurt (Reuters) - Zu Beginn einer mit Bilanzveröffentlichungen vollgepackten Woche haben sich die Anleger am Montag bedeckt gehalten. Der Dax notierte am Nachmittag bei 12.551 Punkten kaum verändert. Der EuroStoxx50 lag bei 3501 Zählern 0,2 Prozent höher. “Vor dem Hintergrund des für die nächsten Tage prall gefüllten Datenkalenders scheinen sich die Marktteilnehmer nicht so recht aus der Deckung zu trauen”, fasste Thomas Metzger, Analyst beim Bankhaus Bauer, zusammen. Somit seien die Kurse in einer Patt-Situation zwischen einer gut laufenden Bilanzsaison und einer wachsenden Inflationsfurcht gefangen. Für die Wall Street signalisierten die US-Futures zur Handelseröffnung wenig veränderte Kurse.

General view of the stock exchange in Frankfurt, Germany, March 23, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Seit Wochen sind die Ölpreise auf dem Vormarsch und haben damit die Spekulationen vor allem auf rascher als gedacht steigende US-Zinsen wieder geschürt. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich wegen der weiter steigenden US-Fördermengen am Montag zwar um 1,3 Prozent auf 73,13 Dollar je Barrel (159 Liter), kostete damit aber immer noch rund fünf Dollar mehr als vor etwa zwei Wochen. Der Grund hierfür seien neben der Förderbremse der Opec-Staaten und Russlands drohende zusätzliche US-Sanktionen gegen die Export-Staaten Russland, Iran und Venezuela, sagte Anlagestratege Kerry Craig von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan.

Mögliche aggressivere Zinserhöhungen der Notenbank Fed drückte die Kurse der aktuell gehandelten, niedriger verzinsten US-Anleihen. Dies trieb im Gegenzug die Rendite der zehnjährigen Titel auf nur noch knapp unter drei Prozent und damit so hoch wie seit Januar 2014 nicht mehr. Diesem Trend konnte sich die vergleichbare Bundesanleihe nicht entziehen und rentierte auf einem Sechs-Wochen-Hoch von 0,638 Prozent.

ULTRASCHALLGERÄTE-GESCHÄFT LÄSST PHILIPS-ANLEGER AUFHORCHEN

Zeitweise gefragt waren im Dax Fresenius, die um bis zu 3,9 Prozent stiegen. Der Gesundheitskonzern hatte die umstrittene milliardenschwere Übernahme der US-Pharmafirma Akorn am Sonntag abgesagt. “Für Fresenius ist die Nachricht positiv, aber die Antwort von Akorn auf die abgeblasene Übernahme klingt danach, als ob die Sache vor Gericht landen wird”, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive von der Investmentbank Bernstein. Bis zum Nachmittag gaben die Aktien ihre Gewinne teils wieder ab. Akorn-Titel brachen im vorbörslichen US-Geschäft um 36 Prozent ein.

Schlusslicht im Dax waren die Aktien der Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Abschlag von zeitweise über vier Prozent. Der Dialyse-Konzern schraubte nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Quartal seine Ziele für den Gesamtjahreserlös zurück. Die Senkung sei aber kein Drama, sagte ein Börsianer. Der milliardenschwere Verkauf des US-Ärztenetzwerks Sound Inpatient könnte den Papieren im Tagesverlauf sogar zu Kursgewinnen verhelfen.

Insgesamt blieben viele Börsianer ohnehin zuversichtlich für die nächsten Tage. Genährt wurde dieser Optimismus unter anderem von der Quartalsbilanz von Philips. Dank einer großen Nachfrage nach Produkten wie Computertomographie- und Ultraschallgeräten steigerte der niederländische Konzern seinen Betriebsgewinn um 15 Prozent. Das sei ein überraschend starkes Ergebnis, sagte Analyst Scott Bardo von der Berenberg Bank. Die Aktien stiegen in Amsterdam um 4,8 Prozent und führten damit auch die Gewinnerliste im EuroStoxx50 an.