Europas Börsen trippeln im Bilanzregen nach oben

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf solide Firmenbilanzen haben die Anleger am Dienstag bei Aktien zugegriffen.

Allerdings bremste die erneut gesunkene Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen die Kauflaune der Investoren etwas aus. Der Dax rückte um 0,4 Prozent auf 12.618 Punkte vor. Der EuroStoxx50 hinkte etwas hinterher, er lag 0,1 Prozent im Plus bei 3520 Zählern. “Es dürfte für den Dax schwer werden, den Widerstand bei 12.600 Punkten nachhaltig zu überwinden”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Sollte es dem deutschen Börsenbarometer aber gelingen, sei der Weg zu neuen Rekorden frei, fügte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets hinzu. Im Januar hatte der Dax mit 13.596 Zählern sein vorläufiges Rekordniveau erreicht.

Der Geschäftsklimaindex, der vom Münchener Ifo-Institut monatlich abgefragt wird, trübte sich im April erneut ein. Der neu berechnete Index fiel auf 102,1 Punkte von 103,3 Zählern, es war der fünfte Rückgang in Folge. Dies sei ein “klares, konjunkturelles Wendesignal”, sagte Alexander Krüger, Chefvolkswirt vom Bankhaus Lampe. “Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, haben gleich mehrere Konjunkturdaten im ersten Quartal gezeigt. Der Stimmungszenit ist überschritten.”

Dem Euro gab der Rückgang des Ifo-Indexes einen Dämpfer, er fiel auf ein Zwölf-Wochen-Tief von 1,2180 Dollar. Für den Aktienmarkt ist ein schwächerer Euro aber in der Regel positiv, da sich dadurch die Exportchancen der Firmen verbessern. Der Markt scheine nun zu realisieren, dass die enttäuschenden Wirtschaftsdaten für einen langsamen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus der expansiven Geldpolitik sprechen könnten, erläuterte Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank.

SAP-ZAHLEN TOP - SANTANDER-ZAHLEN FLOP

Bei den Einzelwerten drehte sich alles um die Bilanzsaison - allerdings gab es tendenziell mehr Verlierer als Gewinner. Top-Favorit im Dax waren mit einem Plus von bis zu 4,1 Prozent die Titel des Softwareriesen SAP, der als erster größerer Konzern in Deutschland seine Ergebnisse veröffentlichte. Im ersten Quartal profitierten die Walldorfer von der Verlagerung von IT in die Datenwolke (Cloud). Sie steigerten das Ergebnis und hoben die Prognosen für das Gesamtjahr an.

Auf der Verliererseite standen die Titel von Chipherstellern nach einer Prognosesenkung des in der Schweiz notierten Rivalen AMS. Im TecDax rauschten die Aktien von Dialog Semiconductor um bis zu 6,6 Prozent auf den tiefsten Stand nach vier Jahren herunter. AMS-Titel stürzen um zeitweise 14 Prozent ab. Auch die Titel von Infineon und STMicroelectronics standen unter Druck. AMS warnte vor geringeren Umsätzen, weil ein Smartphone-Hersteller Produktänderungen plane. Den Namen nannte AMS nicht, Experten gehen aber davon aus, dass es sich um Apple handelt.

Schlusslicht im EuroStoxx50 waren die Aktien von Banco Santander mit Minus zwei Prozent. Anleger waren vom Gewinnrückgang der Bank in Großbritannien enttäuscht. Auf Konzernebene stieg der Überschuss um zehn Prozent.

Auch der Personalvermittler Randstad überzeugte Investoren nicht, der Gewinn im ersten Quartal wuchs am unteren Ende der Erwartungen. Die Aktien gaben in Amsterdam um 2,5 Prozent nach.