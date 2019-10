Zweifel an Handelsdeal USA/China machen Anlegern zu schaffen

A bull figure made of 210,000 pieces of LEGO bricks, stands in front of the German share price index DAX board at the German stock exchange in Frankfurt January 15, 2014. REUTERS/Ralph Orlowski (GERMANY - Tags: BUSINESS)

Frankfurt (Reuters) - Zweifel an den Erfolgsaussichten für ein umfassendes Handelsabkommen zwischen den USA und China haben die Anleger in Europa am Donnerstag verunsichert.

Der Dax sackte am Vormittag um 0,7 Prozent auf 12.814 Punkte ab, der EuroStoxx50 verlor 0,6 Prozent auf 3597 Zähler. Chinesische Regierungsvertreter zeigten sich laut einem Bloomberg-Bericht skeptisch, ob mit US-Präsident Donald Trump eine langfristige Einigung in dem Handelskonflikt zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften möglich sei. Sie seien besorgt wegen der impulsiven Art Trumps, hieß es unter Berufung auf Insider. “Immer mehr Investoren wird bewusst, wie viel Hoffnung am Markt eingepreist ist”, sagte Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck. Keines der großen Themen sei gelöst, weder der Handelskonflikt noch der Brexit.

Zudem nähmen Investoren nach dem US-Zinsentscheid Gewinne mit, sagte er. Die Fed hatte am Mittwoch den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt, nun aber erst einmal eine Pause signalisiert. Sie zeige Besonnenheit und wolle verhindern, dass die Unsicherheit in der Industrie vor dem Weihnachtsgeschäft auf den Konsumsektor abfärbe, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. “Gerät die Notenbank in Panik, tun es ihr in der Regel auch die Anleger gleich. Bleibt sie ruhig, ist auch mit mehr Gelassenheit an der Börse zu rechnen.” Der Dollar sagte zu einem Währungskorb 0,4 Prozent ab. Im Gegenzug notierten Euro und Pfund fester.

Anleger brachten ihr Geld in Sicherheit. Gold verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1506,60 Dollar. Alexander Zumpfe, Goldhändler bei Heraeus, verwies auf den Handelskonflikt und die jüngsten Zweifel aus China, die Anleger zu dem Edelmetall greifen ließen.

Auch Anleihen waren gefragt. Die Rendite der deutschen Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren sank auf bis zu minus 0,411 Prozent, italienische rentierten mit bis zu 1,020 Prozent. Die Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone legte im zweiten Quartal 0,2 Prozent zu, das ist etwas mehr als erwartet. Zugleich blieb die Teuerungsrate mit 0,7 Prozent deutlich unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank von knapp zwei Prozent. “Die neue EZB-Chefin Christine Lagarde muss also schon bald weitere Geisterjäger auf den Weg schicken”, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. So dürfte eine Senkung des Einlagesatzes auf der Tagesordnung stehen.

RATIONAL UND NEMETSCHEK IM PLUS - ZALANDO GIBT NACH

Für Gesprächsstoff sorgten Firmenbilanzen vor allem aus der zweiten Reihe. Im MDax schnellten die Aktien des Großküchenausrüsters Rational um bis zu sieben Prozent nach oben und steuerten damit auf den stärksten Tagesgewinn seit mehr als drei Jahren zu. Das Unternehmen sieht sich nach Umsatz- und Gewinnzuwächsen in den ersten neun Monaten auf Kurs.

Nemetschek-Titel legten zeitweise gar 11,4 Prozent zu. Der Bausoftware-Hersteller steuert 2019 auf einen Rekordgewinn zu. Unter Druck gerieten dagegen Zalando mit einem Minus von bis zu 9,2 Prozent. Der Online-Händler setzte zuletzt zwar mehr um, geht aber nicht davon aus, dass das Schlussquartal so gut ausfällt wie vor Jahresfrist.

In Paris brachen die Aktien des Autoherstellers Peugeot um 12,6 Prozent ein und steuerten auf den größten Tagesverlust seit mehr als drei Jahren zu. Die Opel-Mutter strebt eine Fusion mit Fiat Chrysler an. Damit entstünde der weltweit viertgrößte Autobauer nach Volkswagen, Toyota und Renault-Nissan. Fiat-Titel legten gut zehn Prozent zu.