Anleger hoffen auf US-Autozollverzicht

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben sich in der Hoffnung auf einen Verzicht der USA auf Strafzölle für EU-Autos aus der Deckung gewagt.

Auch gute Firmenergebnisse sorgten am Dienstag für Kauflaune. Der Dax legte am Vormittag 0,5 Prozent zu auf 13.261 Punkte, der EuroStoxx50 gewann 0,4 Prozent auf 3710 Zähler. Auch ein überraschend starker Anstieg des ZEW-Index zu den Konjunktureinschätzungen von Börsianern hob die Stimmung. “Die Berichtssaison übertrifft nicht nur in den USA die Erwartungen, auch die Zahlen der deutschen Unternehmen können sich sehen lassen, und dies trotz einer schwächelnden Konjunktur und eines schwierigen Marktumfelds”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Es sei daher nur eine Frage der Zeit, bis der Dax sein Allzeithoch von 13.596,89 Punkten aus dem Januar 2018 teste.

Beflügelt wurde die Stimmung von einem Medienbericht, wonach US-Präsident Donald Trump seine Entscheidung über Autozölle für EU-Importwagen wahrscheinlich abermals verschieben werde. Dem Magazin “Politico” zufolge geht es um einen Aufschub um weitere sechs Monate. Die deutsche Autobranche hoffe, um die Strafzölle herumzukommen, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. “US-Präsident Donald Trump dürfte das Thema heute weiter in die Zukunft verschieben. Zölle wären ein weiterer herber Schlag für die zuletzt ohnehin gebeutelte deutsche Autoindustrie.”

Trump will am Abend (MESZ) vor dem New Yorker Wirtschaftsclub sprechen. Dabei dürfte es auch um den Handelsstreit mit China gehen. Randy Frederick, Vizepräsident für Handel und Derivate beim Finanzdienstleister Charles Schwab zeigte sich jedoch skeptisch, dass diese Rede die Unsicherheit am Markt beenden könne. “Jede Unklarheit, die heute besteht, wird morgen auch noch bestehen.”

Dennoch wagten sich Investoren aus sicheren Häfen. Die Renditen am Anleihenmarkt stiegen im Gegenzug, die zehnjährigen deutschen Papiere rentierten mit minus 0,227 Prozent, noch im September lag die Rendite auf einem Rekordtief von minus 0,743 Prozent. Auch die “Krisenwährung” Gold verbilligte sich weiter, eine Feinunze kostete zeitweise mit 1448,35 Dollar 0,5 Prozent weniger als am Vortag.

INFINEON AUF SECHS-MONATS-HOCH

Für Gesprächsstoff sorgten auch Firmenbilanzen. So schnellten die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon um 7,7 Prozent auf 19,94 Euro nach oben und damit den höchsten Stand seit mehr als sechs Monaten. Das Münchner Unternehmen erwartet trotz konjunkturellen Gegenwinds im laufenden Geschäftsjahr einen leichten Umsatz- und Ergebnisanstieg. Die Analysten von der Investmentbank Liberum schätzten die langfristigen Aussichten günstig ein. “Wir sehen die derzeitige Schwäche des Aktienkurses als Kaufgelegenheit.”

Die Papiere des deutsch-britischen Chip-Entwicklers Dialog Semiconductor gewannen 7,6 Prozent und kosteten mit 46,15 Euro so viel wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Dialog hob seine Langfrist-Ziele an. Das seien sehr solide Aussichten, sagte ein Händler. Dialog habe sich erfolgreich vom Großkunden Apple emanzipiert. Auch die Papiere der Deutschen Post standen auf den Kaufzetteln und legten bis zu 5,3 Prozent zu. Die Paketflut zu Weihnachten soll den Bonner Konzern zu seinen Jahreszielen tragen.

Um ein Fünftel nach oben ging es für die Papiere des französischen Telekomkonzerns Iliad. Das Unternehmen will Aktien für 1,4 Milliarden Euro zurückkaufen. Finanziert werden soll das Geschäft durch eine Kapitalerhöhung in gleichem Umfang, garantiert von Firmengründer Xavier Niel - der so seinen Anteil deutlich ausbauen könnte.