Europas Anleger setzen auf rasches Handelsabkommen

A DAX logo is pictured at the trading floor of the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Rückenwind für die Weltwirtschaft steigen Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein.

Dax und EuroStoxx50 legten am Montag jeweils etwa ein halbes Prozent auf 13.231 und 3708 Punkte zu. Genährt wurden diese Spekulationen von positiven Signalen im Zollstreit zwischen den USA und China, die auf eine rasche Unterzeichnung des geplanten ersten Teilabkommens hindeuteten. So berichtete die staatsnahe chinesische Zeitung “Global Times”, die Einigung mit den USA sei “sehr nah”. Positiv sei außerdem, dass die Regierung in Peking die Strafen für den Diebstahl geistigen Eigentums verschärfen und die Schwelle für Anklagen senken wolle, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Dies sei bislang einer der Knackpunkte in den Verhandlungen und könnte daher den Durchbruch bringen. “Aber wie üblich, glauben wir es erst, wenn wir es sehen.”

Der Sieg des demokratischen Lagers bei den Bezirkswahlen in Hongkong sei eine Demütigung der Regierung in Peking, fügte Wilson hinzu. Sie stärke die Protestbewegung und mache neue Unruhen mit weiteren Belastungen für die Wirtschaft wahrscheinlicher. Ungeachtet des unlängst verabschiedeten US-Gesetzes zur Stärkung der Hongkonger Demokratiebewegung wird die Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone die Handelsgespräche aber nicht platzen lassen, prognostiziert Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump deuteten darauf hin, dass er das Thema aus den Gesprächen heraushalten wolle. “Er braucht einen Deal dringender als die chinesische Seite, scheint mir.” Trump will 2020 wiedergewählt werden.

Vor diesem Hintergrund griffen Anleger bei Technologiewerten zu, deren Geschäft stark vom Handel mit China abhängt. So gewannen die Aktien der Chipfirmen Infineon und STMicro sowie des Zulieferers Siltronic bis zu 1,1 Prozent. Gefragt waren auch die Autobauer, deren Branchenindex ebenfalls 1,1 Prozent gewann.

ÖL UND KUPFER GEFRAGT - GOLD UND BITCOIN IM MINUS

Auch am Rohstoff-Markt waren die Konjunkturoptimisten in der Überzahl. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um bis zu 0,6 Prozent auf 63,80 Dollar je Barrel (159 Liter). Auch das wichtige Industriemetall Kupfer war gefragt und kostete mit 5881,50 Dollar je Tonne 0,5 Prozent mehr als am Freitag. Aus der “Krisen-Währung” Gold zogen sich Investoren dagegen zurück. Es verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 1457,41 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Die Digitalwährung Bitcoin rutschte sogar um gut zwölf Prozent ab und war mit 6441,77 Dollar so billig wie zuletzt vor sechseinhalb Monaten. Auslöser des jüngsten Ausverkaufs ist der verstärkte Druck der chinesischen Regierung auf den Handel mit Kryptowährungen, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

TIFFANY ZUM FRÜHSTÜCK - LVMH KAUFT US-JUWELIER

Am europäischen Aktienmarkt rückten die Luxusgüter-Hersteller ins Rampenlicht, weil die französische “Louis Vuitton”-Mutter LVMH den US-Juwelier Tiffany für 135 Dollar je Aktie oder insgesamt 16,2 Milliarden Dollar übernehmen will. Mit dem Deal rücke LVMH zum weltweiten Marktführer im Schmuckgeschäft auf, schrieben die Analysten von der Investmentbank Bryan, Garnier & Co. LVMH-Titel gewannen in Paris 1,9 Prozent. In ihrem Windschatten zogen die Aktien von anderen Luxusgüter-Herstellern wie Hugo Boss und Richemont bis zu zwei Prozent an.