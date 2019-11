Zurückhaltung dominiert Europas Börsen am "Black Friday"

A DAX logo is pictured at the trading floor of the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Wegen der erneuten Spannungen zwischen den USA und China fassen Anleger europäische Aktien erneut nur mit spitzen Fingern an.

Sie würden erst einmal abwarten, welche Auswirkungen die neuen Hongkong-Gesetze der USA auf die Handelsgespräche haben, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Dax und EuroStoxx50 notierten am Freitagvormittag jeweils kaum verändert bei 13.226 beziehungsweise 3705 Punkten.

US-Präsident Donald Trump hatte unlängst ein Gesetz zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong unterzeichnet. China verbat sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten und kündigte Gegenmaßnahmen an. Trumps Beteuerung, an den Gesprächen festhalten zu wollen, sei aber bemerkenswert, sagte Mark Haefele, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank UBS. “Wir werden die Reaktion Chinas zwar aufmerksam beobachten, rechnen aber nicht damit, dass das Gesetz die Verhandlungen aus der Bahn wirft.”

US-EINZELHANDEL IM FOKUS - ÖLPREIS FÄLLT

“Die wichtigsten Umsätze werden am heutigen Black Friday aber nicht an den Börsen gemacht, sondern in den Einkaufszentren”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der Tag nach dem US-Erntedankfest Thanksgiving ist der umsatzstärkste im dortigen Einzelhandel und gilt als Gradmesser für das wichtige Weihnachtsgeschäft. “Im aktuell angespannten wirtschaftlichen Umfeld dürften die Einzelhandelsumsätze noch genauer beleuchtet werden”, fügte Altmann hinzu.

Parallel zu den Aktienkursen fiel auch der Ölpreis. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 63,39 Dollar je Barrel (159 Liter). Hier werfe das Treffen der Opec mit verbündeten Förderstaaten in der kommenden Woche seine Schatten voraus, erläuterten die Analysten des Research-Hauses Fitch Solutions. “Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vereinbarung über die Förderbremse bis mindestens Ende 2020 verlängert wird. Die Möglichkeit einer neuen Runde von Kürzungen ist aber gering.”

E.ON-RESTRUKTURIERUNG IN GROßBRITANNIEN ÜBERZEUGT ANLEGER

Bei den deutschen Unternehmen stand E.ON im Rampenlicht. Der Versorger hob sein operatives Gewinnziel für das Gesamtjahr auf 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro von 2,9 bis 3,1 Milliarden an. Außerdem will der Energiekonzern nach Gewerkschaftsangaben bei der schwächelnden Großbritannien-Tochter Npower 4500 Stellen streichen. Die angekündigten Restrukturierungen seien ein großer Schritt vorwärts, stellte Analyst Ahmed Farman von der Investmentbank Jefferies fest. Es liege aber noch ein weiter Weg vor E.ON. Die Aktien des Konzerns setzten sich mit einem Kursplus von 1,1 Prozent an die Dax-Spitze.

In London legten die Titel von Ocado zeitweise sogar mehr als 15 Prozent zu. Das ist der größte Kurssprung seit eineinhalb Jahren. Die größte japanische Supermarkt-Kette Aeon will mit Unterstützung der britischen Firma einen eigenen Online-Lebensmittelhandel aufbauen. “Das ist ein großes Ding”, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. “Aeon gehört weltweit zu den Top Ten im Einzelhandel. Der Deal gibt Ocado Zugang zu einem der weltgrößten Märkte.”