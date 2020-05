Hongkong-Streit verunsichert Europas Anleger zum Monatsende

A DAX logo is pictured at the trading floor of the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Der Streit zwischen den USA und China über das Sicherheitsgesetz für Hongkong hat zum Monatsende den europäischen Anlegern die Kauflaune verdorben.

Der Dax gab am Freitag 1,5 Prozent nach auf 11.610 Punkte, der EuroStoxx50 verlor 1,2 Prozent auf 3056 Zähler. US-Präsident Donald Trump will sich im Tagesverlauf zu dem Gesetz äußern, das nach Einschätzung von US-Außenminister Mike Pompeos die Autonomie Hongkongs beschneidet. Analysten halten neue Strafzölle für möglich. “Es deutet alles darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen Washington und Peking damit weiter verschlechtern werden”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Dies könnte auch den Handelsdeal bedrohen und schürt so die Angst vor einer Neuauflage des Handelskonflikts der vergangenen zwei Jahre.”

Vor dem langen Pfingstwochenende nahmen zudem viele Anleger Gewinne mit. Seit Wochenauftakt hat der Dax 4,7 Prozent zugelegt, für den gesamten Mai liegt das Plus bei 8,5 Prozent. “Die Zahl derer, die kritisch fragen, ob sich die Börsen von der Realwirtschaft abgekoppelt haben, wird immer größer”, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Die Börsen gingen von einer Konjunkturerholung in Form eines steilen “V” aus. “Die wird es so jedoch nicht geben.” Die Wirtschaft leidet immer noch massiv unter dem wochenlangen Stillstand im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Die Einzelhändler verzeichneten wegen der Geschäftsschließungen im April die stärksten Einbußen seit 2007. Und auch wenn die Läden inzwischen wieder geöffnet sind, kommen weniger Kunden als in den Vorjahren. “Die Krise ist also keinesfalls vorbei”, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer beim Einzelhandelsverband HDE.

Der Ölpreis gab nach. Leichtes US-Öl verbilligte sich um 3,7 Prozent auf 32,45 Dollar je Barrel (159 Liter), Nordseeöl der Sorte Brent kostete mit 34,16 Dollar 3,2 Prozent weniger. “Die Rally braucht eine Atempause. Wir hatten vier Wochen mit Preisanstiegen, und der Markt braucht etwas Zeit, damit auch die Preise in der Verarbeitungskette steigen können”, sagte Howie Lee, Analyst bei der OCBC-Bank. Der Preis für US-Öl der Sorte WTI hat seit Monatsanfang etwa 74 Prozent zugelegt - so stark wie nie zuvor.

TUI UNTER DRUCK

Mit einem Abschlag von bis zu 12,3 Prozent wurden die Aktien des Reisekonzerns Tui in Frankfurt gehandelt. Tui bleibt in Großbritannien zurückhaltend mit Angeboten für Auslandsurlaub und stornierte alle Reisen von Großbritannien aus ins Ausland. Kreuzfahrten sollen sogar frühestens ab dem 26. November angeboten werden. In Deutschland wartet der Konzern noch auf Aussagen der Regierung zu der Frage, wie es mit der weltweiten Reisewarnung weitergeht, die derzeit bis Mitte Juni gilt.

Die Kaffee-Holding JDE Peet’s legte in Amsterdam ein erfolgreiches Börsendebüt hin. Die Aktien des Anbieters von “Jacobs”- und “Douwe Egberts”-Kaffee erschienen mit einem Kurs von 35 Euro erstmals auf den Kurszetteln. Sie waren zu je 31,50 Euro und damit in der Mitte der von 30 bis 32,25 Euro reichenden Angebotsspanne zugeteilt worden. JDE Peet’s ist im Markt für abgepackten Kaffee und Kaffee-Pads die weltweite Nummer zwei hinter Nestle. Das Unternehmen kommt etwa mit “Senseo”-Pads und “Tassimo”-Kapseln sowie “Pickwick”-Teebeuteln auf einen Umsatz von knapp sieben Milliarden Euro.