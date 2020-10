Europas Börsen nach Trumps Entlassung aus Klinik richtungslos

The skyline with its financial district is photographed during sunset as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Frankfurt, Germany, September 7, 2020, REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankfurt (Reuters) - Nach der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus treten Europas Aktienmärkte auf der Stelle.

“Der Markt ist komplett richtungslos”, sagte ein Händler. Dax und EuroStoxx50 gaben am Dienstag jeweils rund 0,1 Prozent auf 12.820 Punkte beziehungsweise 3216 Zähler nach. Die offenbar rasche Erholung Trumps von seiner Coronavirus-Infektion hatte am Vortag weltweit die Aktienkurse getrieben. “Obwohl es mehr als möglich ist, dass Trumps Covid-19-Fall irgendwann wieder nach oben rückt, lässt seine Entlassung die Märkte derzeit etwas ziellos aussehen”, sagte Connor Campbell, Analyst beim Finanz-Wettanbieter Spreadex.

Nach wie vor bestehe die Hoffnung am Markt, dass sich Republikaner und Demokraten noch vor der Wahl auf ein Konjunkturpaket einigen werden, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets. Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und Finanzminister Steven Mnuchin besprachen am Vortag weitere Unterstützungsmöglichkeiten und wollen im Tagesverlauf ihre Beratungen fortsetzen. “Wenn wir sehen, dass irgendeine Form von Stimulus durchkommt, wird der Markt dies meiner Meinung nach positiv aufnehmen”, sagte Tai Hui, Chefstratege bei J.P. Morgan.

VOLLE AUFTAGSBÜCHER

Positive Impulse lieferten überraschend starke Wirtschaftsdaten. Die deutschen Industrie verbuchte im August ein Auftragsplus von 4,5 Prozent. Ökonomen hatten nur mit einem Zuwachs von 2,6 Prozent gerechnet. “Wieder einmal wird deutlich, dass die wirtschaftliche Erholung für die größte Volkswirtschaft der Euro-Zone, Deutschland, auf dem richtigen Weg ist”, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Dagegen ist die Gewinnstärke der Banken im Euro-Raum in Folge der Corona-Krise deutlich zusammengeschrumpft, wie aus von der EZB vorgelegten Zahlen hervorgeht.

Bei den Einzelwerten setzte sich die Deutsche Bank mit einem Kursplus von 3,5 Prozent an die Spitze der Dax-Gewinner. Deutsche Bank-Chef Christian Sewing habe sich in einem Interview mit Bloomberg sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal geäußert, sagte ein Händler.

Aktien des Salz- und Düngemittelherstellers K+S lagen 2,5 Prozent im Plus, nachdem der Kasseler Konzern den Verkauf seines Salzgeschäfts in den USA für 3,2 Milliarden Dollar bestätigt hatte. Der Verkaufspreis liege über den Markterwartungen, teilte DZ Bank-Analyst Elmar Kraus mit. Die dann wieder bestehende Abhängigkeit vom volatilen Düngemittelgeschäft stelle allerdings auch ein ordentliches “Haar in der Verkaufs-Suppe” dar.

Die Aktien der Leasingfirma Grenke erholten sich weiter und legten mehr als zehn Prozent zu. Das unter Beschuss des Leererkäufers Fraser Perring stehende Unternehmen hatte von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bescheinigt bekommen, für mehr als 98 Prozent der Bankguthaben Bestätigungen der Banken erhalten zu haben, wie Grenke am Vortag mitgeteilt hatte. “Das nimmt natürlich den Leuten, die vor einem zweitem Wirecard-Fall Angst haben, die Furcht”, sagte ein Händler.

An der Pariser Börse deckten sich Anleger mit Suez-Aktien ein, nachdem der französische Versorger Engie zugestimmt hat, ein Beteiligungspaket von 29,9 Prozent an den französischen Wasser- und Abfallkonzern Veolia zu verkaufen. Suez-Aktien zogen rund vier Prozent an.