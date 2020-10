Steigende Infektionszahlen belasten Börsen

Frankfurt (Reuters) - Wegen steigender Coronavirus-Infektionszahlen und eines erneuten Rückschlag bei der Entwicklung eines Impfstoffs nehmen Anleger von Aktien Abstand.

Bull and bear symbols for successful and bad trading are seen in front of the German stock exchange (Deutsche Boerse) in Frankfurt, Germany, February 12, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach