Brexit-Deal und US-Hilfspaket hieven Dax auf Rekordhoch

Frankfurt/New York (Reuters) - Anleger bleiben zwischen den Jahren in Kauflaune. “Besser könnte die Nachrichtenlage kaum sein”, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

The skyline with its financial district is photographed during sunset as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Frankfurt, Germany, October 26, 2020, REUTERS/Kai Pfaffenbach

“Große Probleme wurden in letzter Sekunde gelöst, und auf dem Weg aus der Corona-Pandemie sind Wirtschaft und Gesellschaft mit dem Impfstart in Europa ein ganzes Stück vorangekommen.”

Der Dax stieg daraufhin zeitweise auf ein Rekordhoch von 13.818,65 Punkten und schloss 1,5 Prozent im Plus bei 13.790 Zählern. An der Wall Street markierten der Technologie-Index Nasdaq und der breit gefasste S&P 500 mit 12.921 beziehungsweise 3737 Zählern ebenfalls neue Bestmarken. Der EuroStoxx50 gewann rund ein Prozent auf 3578 Stellen. Der Konjunkturoptimismus spiegelte sich auch am Rohöl-Markt wider. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 51,44 Dollar je Barrel (159 Liter).

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Blockade-Haltung gegenüber dem 900 Milliarden Dollar schweren neuen Hilfspaket zur Abfederung der Coronavirus-Folgen aufgegeben und das entsprechende Gesetz unterschrieben. “Wir können nun endlich aufatmen und sagen, dass das Chaos rund um dieses Gesetz vorbei ist”, sagte Hussein Sayed, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses FXTM.

BREXIT-DEAL KURZ VOR TORESSCHLUSS

Mit Erleichterung reagierten Investoren außerdem auf den Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien. Das vereinbarte Freihandelsabkommen werde beiden Seiten gerecht, sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. “Entscheidend ist, dass das Abkommen Raum für zukünftige Regierungen lässt, das Handelsverhältnis zu intensivieren.”

Das Pfund Sterling verbilligte sich dennoch um jeweils rund ein Prozent auf 1,3444 Dollar beziehungsweise 1,1007 Euro. Anleger befürchteten wegen der neuen Bestimmungen zum Jahreswechsel Rückstaus an den britischen Grenzen und blieben daher auf der Hut, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda.

BITCOIN STEUERT AUF 30.000ER MARKE ZU

Bitcoin nahm dagegen wenige Tage nach dem Sprung über die Marke von 20.000 Dollar die nächste Schwelle ins Visier. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise stieg um bis zu zwölf Prozent auf 27.329 Dollar, nachdem sie am Wochenende ein Rekordhoch von 28.382,45 Dollar markiert hatte. “Befeuert wird die Rally derzeit von Privatinvestoren, welche sich über die Weihnachtsfeiertage mit digitalen Talern eingedeckt haben, da die traditionellen Märkte ihre Börsenpforten geschlossen hatten”, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Vor diesem Hintergrund griffen Investoren auch zu Aktien von Firmen aus dem Kryptowährungssektor und von Unternehmen, die sich mit der Bitcoin & Co. zugrundeliegenden Blockchain-Technologie befassen. So rückten die Aktien der Bitcoin Group, die eine Kryptowährungsbörse betreibt, gut fünf Prozent vor. In den USA verbuchten die Papiere von Riot und Mara Kursgewinne von jeweils mehr als 27 Prozent.

DELIVERY HERO VOR MILLIARDENÜBERNAHME IN SÜDKOREA

Am deutschen Aktienmarkt griffen Investoren unter anderem bei Delivey Hero zu. Die Titel des Essenslieferanten schlossen 9,1 Prozent fester bei 129,25 Euro, nachdem sie zuvor ein Rekordhoch von 132,10 Euro erreicht hatten. Die Firma ist offenbar bereit, die Auflagen der südkoreanischen Wettbewerbsbehörde für die milliardenschwere Übernahme des Konkurrenten Woowa zu akzeptieren und sich von der Tochter Yogiyo zu trennen.

Nach dem Start der Coronavirus-Impfungen in Deutschland und anderen europäischen Staaten waren auch Reise- und Touristik-Werte begehrt, die unter den Pandemie-Beschränkungen besonders stark leiden. Die Aktien der Fluggesellschaft Lufthansa, des Reise-Veranstalters TUI und des Flughafen-Betreibers Fraport gewannen bis zu rund sechs Prozent. In den USA verteuerten sich die Aktien der Fluggesellschaften American Airlines, Delta und United sowie der Kreuzfahrt-Veranstalter Carnival und Royal Caribbean um bis zu fünf Prozent.