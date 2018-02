Europäische Anleger laufen sich für US-Inflationsdaten warm

Frankfurt (Reuters) - Ermutigende Firmenbilanzen geben den europäischen Aktienbörsen Auftrieb.

Dax und EuroStoxx50 legten am Mittwoch jeweils gut ein halbes Prozent auf 12.286 und 3359 Punkte zu. Die Stimmung könne mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag (MEZ) aber schnell kippen, warnte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. “Schließlich wären hohe Preise ein Brandbeschleuniger für das Feuer der Inflationsängste.”

Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang der US-Teuerung auf 1,7 von 1,8 Prozent. “Eine Eins vor dem Komma würde die Anleger beruhigen”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Eine höhere Inflationsrate hat das Potenzial, neue Panik an den Börsen auszulösen.” In der vergangenen Woche hatten Spekulationen auf raschere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ein Börsenbeben ausgelöst.

Am Vormittag hielt sich die Nervosität der Aktienanleger in Grenzen: Die “Angstbarometer” VDax und VStoxx fielen um jeweils etwa zehn Prozent und notierten nur etwa halb so hoch wie während der Kurskapriolen der vergangenen Woche. Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro bei 1,2349 Dollar kaum.

Unabhängig davon verbilligte sich der Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,5 Prozent auf 62,42 Dollar je Barrel (159 Liter). Dieser Rohstoff leidet Börsianern zufolge unter der wachsenden US-Produktion von derzeit mehr als zehn Millionen Barrel pro Tag. Damit sind die USA nach Russland das weltweit zweitgrößte Förderland und verdrängen Saudi-Arabien auf Rang drei.

BILFINGER BLICKT OPTIMISTISCH IN DIE ZUKUNFT

Bei den Einzelwerten bescherte ein optimistischer Ausblick Bilfinger den größten Kurssprung seit drei Monaten. Die Aktien des kriselnden Ingenieursdienstleisters stiegen um bis zu 7,6 Prozent und gehörten damit zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt. Das Unternehmen peilt dank eines anziehenden Auftragseingangs für 2018 einen Vorsteuergewinn im mittleren bis höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an. “Das bewegt sich am oberen Ende unserer und der Erwartungen des Marktes, die bisher bei 55 bis 75 Millionen Euro lagen”, sagte Dennis Etzel, Berater beim Vermögensverwalter NFS. “Bilfinger scheint sich nun an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf der letzten Jahre zu ziehen.”

In Amsterdam gewannen die Papiere von DSM 3,4 Prozent. Der Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln steigerte seinen Quartalsgewinn überraschend stark um 14 Prozent auf 359 Millionen Euro. Für 2018 stellte die Firma ein Ergebniswachstum im hohen einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Anleger hätten bislang lediglich mit einem Plus von vier bis neun Prozent gerechnet, erläuterten die Analysten des Brokerhauses KBC.

Thyssenkrupp konnte dagegen mit einem Gewinnanstieg bei Investoren nicht punkten. Insgesamt sei das erste Quartal zwar etwas besser ausgefallen als gedacht, urteilten die Analysten der Investmentbank Jefferies. Bei den liquiden Mitteln (Free Cash Flow) stehe der Konzern aber schlechter da als erwartet. Ihre Kollegen vom Bankhaus Lampe bemängelten zudem die geringen Gewinnmargen. Thyssen-Titel verloren 1,1 Prozent.