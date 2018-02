Konjunktur und Geldpolitik bereiten Anlegern Kopfschmerzen

Frankfurt (Reuters) - Aus Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur und einer aggressiveren Geldpolitik der US-Notenbank ziehen sich Anleger weltweit aus den Aktienmärkten zurück.

Der Dax und der europäische Leitindex EuroStoxx50 verloren am Mittwoch jeweils 0,2 Prozent auf 12.469 und 3452 Punkte und folgten damit den Börsen in den USA und Asien. “Aus höheren Zinsen und nachlassender wirtschaftlicher Dynamik könnte ein gefährlicher Cocktail werden”, warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Enttäuschende Geschäftszahlen einiger Großkonzerne drückten zusätzlich auf die Stimmung.

Anleger beschäftigten sich hauptsächlich mit der Nachlese der Kongress-Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vom Dienstag. “Obwohl dieser nicht viel neues an Informationen lieferte, interpretierte der Markt seine optimistischen Aussagen als Signal für vier Zinserhöhungen in diesem Jahr”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Vor diesem Hintergrund legte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, am Mittwoch um weitere 0,2 Prozent zu. Im Gegenzug verbilligte sich der Euro auf 1,2214 Dollar.

Da auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) für Investoren ein wichtiges Thema ist, warteten sie gespannt auf die europäischen Inflationsdaten. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einem Rückgang auf 1,2 von 1,3 Prozent. Dieser Wert sei aber zu hoch gegriffen, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Außerdem seien viele Börsianer mit der Annahme einer ersten Anhebung des EZB-Einlagesatzes zum Jahreswechsel 2018/2019 zu optimistisch. “Vielleicht braucht es den Schocker einer schwachen Inflationszahl, damit der Markt merkt, dass er mit seinen Zinserwartungen auf dem Holzweg ist.”

KONJUNKTUR IN CHINA UND JAPAN SCHWÄCHELT

Ein weiterer Belastungsfaktor war der überraschend starke Rückgang der japanischen Industrieproduktion. Das Barometer für die Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager fiel zudem auf 50,3 Punkte und lag damit nur noch knapp über der Schwelle von 50 Zählern, die Wachstum signalisiert. “Es besteht das Risiko, dass sich die Wirtschaft dieses Jahr schlechter entwickelt als insgesamt erwartet”, sagte Julian Evans-Pritchard, Volkswirt für China beim Research-Haus Capital Economics.

Die schwachen Konjunkturdaten machten auch den Rohstoffen zu schaffen. Kupfer verbilligte sich um bis zu 0,7 Prozent auf 6975 Dollar je Tonne. China ist der weltgrößte Abnehmer dieses Industriemetalls.

BAYER UND DÜRR ENTTÄUSCHEN MIT ZAHLEN

Am deutschen Aktienmarkt fielen die Titel von Bayer zeitweise um 3,7 Prozent und waren mit 94,43 Euro so billig wie seit mehr als einem Jahr nicht. Der Betriebsgewinn 2017 lag ähnlich wie im Vorjahr bei etwa 9,3 Milliarden Euro - das Ziel einer Verbesserung verfehlte das Unternehmen. “Die Schätzungen für das vierte Quartal waren offensichtlich zu optimistisch”, hieß es in einer Analyse des Bankhaus Lampe. Analyst Alistair Campbell von der Berenberg Bank bezeichnete den Bayer-Ausblick eines weiterhin stagnierenden Umsatzes und operativen Ergebnisses als enttäuschend.

Auch Dürr blieb mit seinen Geschäftszielen hinter den Markterwartungen zurück. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Helvea Bank monierte vor allem die angepeilte operative Gewinnmarge von sieben bis 7,5 Prozent. Die Aktien des Maschinenbauers fielen daraufhin trotz eines Rekordgewinns um bis zu 7,1 Prozent. Damit steuern sie auf den größten Tagesverlust seit zwei Jahren zu.