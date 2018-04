Trump-Tiraden machen Europa-Anleger nervös

Frankfurt (Reuters) - Der von Donald Trump losgetretene Handelsstreit mit China und die Sorge vor einem Ausverkauf bei Technologiewerten haben am Dienstag die Feiertagslaune der Aktienanleger vertrieben.

The German share price index, DAX board, is seen at the stock exchange in Frankfurt, Germany, March 21, 2018. REUTERS/Tilman Blasshofer

Der Dax verlor bis zum Nachmittag 0,9 Prozent auf 11.986 Punkte, der EuroStoxx50 fiel um 0,6 Prozent auf 3342 Zähler. China konterte am Oster-Wochenende US-Schutzzölle für Stahl und Aluminium mit neuen Abgaben auf US-Importe. Für die Wall Street signalisierten die US-Futures zur Eröffnung eine leichte Erholung.

“Die Anzeichen, dass der aktuelle globale Aufschwung sich seinem Höhepunkt nähert oder diesen bereits überschritten hat, werden immer stärker”, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensberater QC Partners. So drosselte die Industrie in der Euro-Zone im März ihr Wachstumstempo erneut. Auch die US-Industrie hat im März nicht mehr so stark zugelegt wie zuvor.

“Die Kommentare des US-Präsidenten Trump bezüglich Amazon waren auch alles andere als hilfreich”, fügte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader hinzu. “Ein bedeutender Anteil der Aktien-Rally in den vergangenen Jahren ist auf die Technologiewerte zurückzuführen. Sollte es hier zu einer Panik kommen, hätte dies einen spürbaren Effekt auf die Märkte weltweit.” Trump, der schon in der vorigen Woche die Steuerpraxis des weltgrößten Online-Händlers kritisiert hatte, warf Amazon nun vor, der US-Post zu geringe Versandgebühren zu zahlen. Amazon-Aktien hatten daraufhin am Ostermontag gut fünf Prozent verloren und zum Kursrutsch der Wall Street beigetragen.

EUROPÄISCHE TECHWERTE FOLGEN AMAZON & CO NACH UNTEN

Eine weitere Hiobsbotschaft sei, dass Apple bei seinen Mac-Rechnern zukünftig auf Intel-Chips verzichten wolle, sagte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Die Apple-Ankündigung hatte Intel am Montag einen Kursrutsch von etwa sechs Prozent eingebrockt. Die Aktien des im deutschen TecDax gelisteten Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor fielen am Dienstag um 4,7 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 18,40 Euro. Im Dax verloren Infineon bis zu drei Prozent an Wert, AMSL büßten im EuroStoxx50 bis zu zwei Prozent ein.

Der erneute Druck auf den Technologiesektor sei ein schlechtes Omen für das Börsendebüt des Musikstreaming-Dienstes Spotify, sagte ein Händler. Die Aktien des schwedischen Unternehmens werden am Dienstag erstmals an der Wall Street gehandelt, wobei sich der Anfangskurs aus Kauf- und Verkaufsorders nach Beginn des Handels berechnet. Als Richtschnur setzte die New Yorker Börse einen Referenzkurs von 132 Dollar fest.

In Paris gaben Air France um bis zu 5,6 Prozent nach. Wegen eines Streiks kam es zu Flugausfällen. Im Dax blieben die Titel der Deutschen Bank unter Druck und verloren fast zwei Prozent. Das Geldhaus ist weiter auf der Suche nach einem neuen Chef.