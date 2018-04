Wall Street schüttelt Handelssorgen ab und legt zu

New York (Reuters) - Nachlassende Sorgen im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Wall Street am Mittwoch nach anfänglich herben Verlusten deutlich ins Plus getrieben.

People walk on Wall Street in front of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, U.S., February 6, 2018. REUTERS/Brendan McDermid

Der Markt habe bei den Nachrichten zu dem Thema zunächst überreagiert, sagte Michael Arone, Investment-Experte bei State Street Global Advisors in Boston. Die von beiden Seiten angekündigten Zölle würden nicht kurzfristig eingeführt. “Das gibt beiden Seiten Zeit zum Verhandeln, was nach meiner Meinung auch die Strategie der USA und auch Chinas ist.”

Kurz nach Handelsbeginn hatten der Dow-Jones-Index und die Nasdaq noch rund zwei Prozent nachgegeben. Im weiteren Verlauf verringerten sich die Verluste aber und die Kurse drehten schließlich ins Plus. Am Ende stand für den Dow Jones ein Zuwachs von einem Prozent auf 24.264 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 2644 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 1,45 Prozent auf 7042 Stellen. Der Dax hatte 0,4 Prozent tiefer bei 11.057 Punkten geschlossen.

China hatte am Mittwoch Zölle auf US-Einfuhren angekündigt, die unter anderem auf Autos und Flugzeuge erhoben werden sollen. Damit reagierte Peking auf Stunden zuvor angekündigte neue US-Zölle. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow erklärte dann aber nach Börseneröffnung in New York, die Schritte hätten das Ziel, Gepflogenheiten und Gesetze des Freihandels zu bewahren. Das seien Verhandlungen, in denen alle Mittel genutzt würden. Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte später dazu, die Erklärung sei dazu gedacht gewesen, die Märkte zu beruhigen.

Zu den Verlierern zählten Boeing mit einem Abschlag von einem Prozent. Zwischenzeitlich hatten die Papiere sechs Prozent nachgegeben. Der Flugzeugbauer ist der größte US-Exporteur nach China. Ford und General Motors drehten nach einem schwachen Auftakt deutlich ins Plus.

Facebook schlossen 0,6 Prozent tiefer. Der Datenskandal beim weltgrößten sozialen Netz ist offenbar größer als bisher gedacht. Facebook erklärte, bis zu 87 Millionen Nutzer könnten betroffen sein.

Die Aktien des Börsenneulings Spotify verloren 3,2 Prozent auf 144,22 Dollar. Der Musikstreamingdienst aus Schweden hatte am Dienstag ein fulminantes Börsendebüt hingelegt, die Papiere kosteten zeitweise 169 Dollar. Der Referenzwert hatte 132 Dollar betragen.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 860 Millionen Aktien den Besitzer. 1994 Werte legten zu, 896 gaben nach, und 163 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,23 Milliarden Aktien 2186 im Plus, 741 im Minus und 198 unverändert.

US-Staatsanleihen gaben nach. Die zehnjährigen Bonds verringerten sich um 7/32 auf 99-16/32. Sie rentierten mit 2,805 Prozent. Die 30-jährigen Papiere verloren 16/32 auf 99-08/32 und hatten eine Rendite von 3,038 Prozent.