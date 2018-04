Dax-Anleger hoffen auf Annäherung im Handelsstreit

Frankfurt (Reuters) - Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China haben Dax-Anleger am Donnerstag in Kauflaune versetzt.

Der deutsche Leitindex schnellte um zwei Prozent auf 12.191 Zähler in die Höhe, der EuroStoxx50 legte 1,8 Prozent auf 3399 Punkte zu. Investoren setzten darauf, dass Washington und Peking nur blufften und keiner Interesse an einem Handelskrieg habe, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Der Ton des US-Präsidenten kann sich aber sehr schnell ändern, was das Risiko für einen Rücksetzer an den Märkten erhöht.”

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte angedeutet, dass die geplanten Extrazölle auf chinesische Produkte Teil einer Verhandlungsstrategie sein könnten. Die US-Regierung hatte Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf 1300 chinesische Produkte unter anderem aus den Bereichen Industrie, Technologie und Verkehr angekündigt. China erklärte daraufhin, man plane im Gegenzug Abgaben etwa auf Sojabohnen, Rindfleisch oder Autos aus den USA. Die Regierung in Peking betonte aber zugleich, dass Verhandlungen mit den USA weiterhin der bevorzugte Weg seien.

Der Dollar konnte sich angesichts der Signale zur Gesprächsbereitschaft etwas erholen. Die US-Währung kletterte um 0,4 Prozent auf 107,15 Yen, den höchsten Stand seit drei Wochen. Der Euro fiel auf 1,2250 Dollar zurück nach 1,2277 im Schlussgeschäft vom Mittwoch.

Zuletzt hatte der drohende Handelskrieg die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks immer wieder auf Talfahrt geschickt. Anleger fürchten, dass auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, sollte es keine Einigung zwischen den USA und China geben.

COMMERZBANK AUF ERHOLUNGSKURS

Im Dax waren viele Einzeltitel auf Erholungskurs. Die Papiere der Commerzbank, die in den vergangenen fünf Tagen knapp sechs Prozent verloren hatten, standen mit einem Plus von 2,7 Prozent an der Spitze. Die Titel der Deutschen Bank legten 2,5 Prozent zu. Der europäische Bankenindex gewann 1,8 Prozent.

Deutlich nach unten ging es für die Aktien der Immobilienfirma Godewind, die bei ihrem Börsendebüt um bis zu 15 Prozent auf 3,40 Euro einbrachen. Der Ausgabekurs hatte bei vier Euro gelegen. Das Unternehmen hatte es nur mit Abstrichen an die Frankfurter Börse geschafft. Es nahm dabei 375 Millionen Euro ein. Ursprünglich hatte Godewind auf bis zu 550 Millionen Euro gehofft.

In Mailand sorgte die Telecom Italia für Gesprächsstoff. Die staatliche Kreditanstalt CDP will Insidern zufolge einen Anteil von bis zu fünf Prozent an dem Konzern übernehmen. Mit dem Schritt wolle Italien seinen Einfluss auf das Telekommunikationsunternehmen sichern, sagten drei mit der Sache vertraute Personen zu Reuters. Telecom Italia legten rund drei Prozent zu.