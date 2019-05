Gewinnmitnahmen an Europas Börsen - Zollstreit belastet

People with umbrellas pass by bull and bear outside Frankfurt's stock exchange during heavy rain in Frankfurt, Germany, November 20, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankfurt (Reuters) - Die Erholung der europäischen Börsen ist vorerst beendet.

Der Zollstreit zwischen den USA und China drückte erneut auf die Stimmung der Anleger. Dax und EuroStoxx50 verloren am Freitag jeweils ein knappes Prozent auf 12.214 und 3416 Punkte.

“Die Verhandlungen stehen auf des Messers Schneide”, warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Ein Scheitern der Gespräche war noch nie so wahrscheinlich wie jetzt.” Die Regierung in Peking reagierte auf den US-Bann auf Produkte des chinesischen Netzwerk-Ausrüsters Huawei mit patriotischen Tönen. Die Entschlossenheit Chinas, die nationalen Interessen zu schützen sei “steinhart”, hieß es in einem Leitartikel der “People’s Daily”, der Zeitung der regierenden Kommunistischen Partei.

EXPERTEN ERWARTEN BALDIGEN STURZ VON MAY

Mit wachsender Nervosität beobachteten Investoren außerdem die Entwicklung in Großbritannien, wo die Verhandlungen zwischen den Tories von Premierministerin Theresa May und der oppositionellen Labour-Partei über einen Brexit-Kompromiss nicht vorankommen. “Am Markt wird zunehmend von einem baldigen Rücktritt von May ausgegangen”, schrieben die Analysten der BayernLB. Ihr Nachfolger werde voraussichtlich ein Brexit-Hardliner. Ex-Außenminister Boris Johnson warf seinen Hut bereits in den Ring. Die Furcht der Investoren vor einem ungeordneten EU-Ausstieg der Briten mit seinen negativen Folgen für die Wirtschaft drückte das Pfund Sterling auf ein neues Drei-Monats-Tief von 1,2773 Dollar. Der Euro stagnierte bei 1,1171 Dollar.

FURCHT VOR AMAZON LASTET AUF DELIVERY HERO

Am deutschen Aktienmarkt gehörte Delivery Hero mit einem Kursminus von 3,2 Prozent zu den größten Verlierern. In Amsterdam verloren die Titel der Lieferando-Mutter Takeaway 4,3 Prozent. Die Papiere des britischen Essenslieferanten Just Eat verbilligten sich sogar um 7,1 Prozent. Auslöser des Ausverkaufs war der Einstieg des US-Onlinehändlers Amazon beim Konkurrenten Deliveroo. Die Angst vor einem wachsenden Konkurrenzdruck sei überzogen, schrieb Ian Whittaker von der Investmentbank Liberum. Vor allem Just Eat habe als Nummer eins in Großbritannien wenig zu befürchten, da der Marktanteil für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend sei.

Unter Verkaufsdruck standen auch die Aktien von Dürr, die sich um 3,4 Prozent verbilligten. Umsatz und Auftragseingang im ersten Quartal lägen zwar über den Erwartungen, schrieb Analyst Gordon Schönell vom Bankhaus Lampe. Angesichts der schrumpfenden Margen sei aber zweifelhaft, ob das Unternehmen seine bekräftigten Gesamtjahresziele erreichen könne.

EasyJet-Anleger ließen sich vom gestiegenen Halbjahres-Verlust dagegen nicht beirren. Die Titel des Billigfliegers setzten sich mit einem Plus von 3,6 Prozent an die Spitze des Londoner Auswahlindex FTSE. Das bekräftigte Gewinnziel für das Gesamtjahr sorge für Erleichterung, schrieben die Analysten der Bank Credit Suisse. Im Windschatten von EasyJet legte Rivale Ryanair 1,1 Prozent zu.