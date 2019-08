Zinshoffnung stützt Börsen - Fusionsfantasie im Stahlsektor

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung weiterer Zinssenkungen haben Europas Anleger am Freitag bei Aktien zugegriffen.

Traders walk past the German share price index DAX graph at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany March 14, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Im Stahlsektor sorgten zudem Berichte über Gespräche zwischen Thyssenkrupp und Klöckner & Co für Schwung. Dax und EuroStoxx50 legten am Freitag jeweils 0,5 Prozent auf 11.800 beziehungsweise 3390 Punkte zu.

An den US-Börsen zeichnete sich am Nachmittag eine freundliche Handelseröffnung ab. Viele Marktteilnehmer rechnen damit, dass die US-Notenbank (Fed) im September die Zinsen um einen viertel Prozentpunkt nach unten schraubt. Plane US-Notenbankchef Jerome Powell mehr, habe er die Gelegenheit das beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming anzukündigen, sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Powells Rede war für 16.00 Uhr MESZ geplant.

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners warnte vor überzogenen Erwartungen. “Für Powell wird das heute ein schwieriger Spagat. Einerseits möchte er die Märkte, die von mindestens zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr ausgehen, sicherlich nicht enttäuschen. Andererseits kann er angesichts der konträren Meinungen innerhalb der Fed keine definitiven Zinssenkungen in Aussicht stellen.”

USA WOLLEN WEITER MIT CHINA SPRECHEN - PFUND SCHWÄCHER

Zur positiven Stimmung trugen außerdem Äußerungen von US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow bei, denen zufolge sein Land weiterhin eine Fortsetzung der direkten Handelsgespräche zur Beilegung des Zollstreits mit China plane. Dennoch dürfte der konfrontative Politikstil der US-Regierung mittelfristig Wachstum kosten - “unabhängig von möglichen Zinssenkungen”, sagte Chefvolkswirt Stefan Bielmeier von der DZ Bank.

Devisenanleger nutzten die jüngste Pfund-Rally für Gewinnmitnahmen. Die britische Währung verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 1,2210 Dollar. Die Kursgewinne nach den Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron seien überzogen gewesen, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. “Nichts, aber auch gar nichts ist seit gestern besser/einfacher/sicherer geworden.”

SPEKULATION AUF BILDUNG EINER “DEUTSCHEN STAHL AG”

Am Aktienmarkt rückten die Stahlwerte ins Rampenlicht. Thyssenkrupp-Boss Guido Kerkhoff und KlöCo-Chef Gisbert Rühl seien im regelmäßigen Austausch über eine mögliche Zusammenarbeit im Stahlhandel, sagten mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Ausgang sei aber völlig offen. Das “Handelsblatt” hatte berichtet, dass Thyssen KlöCo übernehmen wolle, und Branchenkreise zitiert, wonach auch ein Zusammengehen mit Salzgitter Vorteile brächte. Ein Sprecher von Salzgitter wies das allerdings zurück.

KlöCo-Aktien stiegen in der Spitze um knapp 18 Prozent - der größte Kurssprung seit mehr als zehn Jahren. Bis zum Nachmittag schmolz das Plus aber auf sieben Prozent ab. Die Titel von Thyssen und Salzgitter lagen jeweils 0,2 Prozent höher.

In London schossen die Papiere von Entertainment One mehr als 30 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von 579 Pence. Der “Monopoly”-Macher Hasbro will den Produzenten der Kindershow “Peppa Pig” und der Zombie-Serie “Walking Dead” für 560 Pence je Aktie und damit insgesamt vier Milliarden Dollar übernehmen. Die Führungsgremien beider Firmen unterstützten zwar die Transaktion, kommentierte Analyst Drew McReynolds von der Investmentbank RBC Capital Markets. Aber ein Bieterwettstreit um den britischen Film- und TV-Produzenten sei nicht ausgeschlossen.