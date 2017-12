Kupfer mit größtem Preisrutsch seit zwei Jahren

Frankfurt (Reuters) - Ein Anstieg der Lagerbestände und die Aufwertung des Dollar haben Börsianern zufolge Kupfer den größten Preisverfall seit zwei Jahren eingebrockt.

Das Industriemetall verbilligte sich am Dienstag um bis zu vier Prozent auf 6551 Dollar je Tonne. In den Lagerhäusern der Metallbörse LME stapelten sich am Montag aktuell 192.550 Tonnen Kupfer - knapp 11.000 Tonnen mehr als am Freitag. Unabhängig davon stieg der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, um bis zu 0,3 Prozent. Dies macht Rohstoffe für Investoren außerhalb der USA unattraktiver.