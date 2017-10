Ungewöhnlich hohe Nachfrage nach EZB-Geld bei Tender

Frankfurt (Reuters) - Beim wöchentlichen Tender der Europäischen Zentralbank (EZB) ist am Dienstag ein überraschend hoher Geldbetrag abgerufen worden.

Banken deckten sich insgesamt mit 21,3 Milliarden Euro ein, das ist der höchste Betrag seit März. Von Reuters befragte Geldhändler hatten im Schnitt nur mit einem Ersatz des am Mittwoch fälligen Betrages von 3,3 Milliarden Euro gerechnet.

“Katalonien scheint der wahrscheinlichste Grund zu sein für den Anstieg”, sagte Peter Chatwell, Analyst beim Bankhaus Mizuho in London. Auch Händler hielten die Entwicklungen in Katalonien für einen Grund für die ungewöhnlich hohe Nachfrage. Die Vermutung sei naheliegend, dass sich eine spanische oder katalanische Bank mit Blick auf eine mögliche Unabhängigkeitserklärung eingedeckt habe, sagte ein Händler.

Seit Tagen schon halten die Entwicklungen in Spanien die Börsen in Atem. Nach Handelsschluss in Europa stand eine Rede des Chefs der katalonischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, vor dem Parlament an. Er könnte dann die Unabhängigkeit der Region ausrufen. Die Regierung in Madrid lehnt einen solchen Schritt strikt ab.

Manche Katalanen haben bereits Bankkonten in andere Regionen Spaniens verlegt. Seit dem von der spanischen Regierung abgelehnten Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober haben sich die Seiten nicht angenähert. Spanien ist die viertstärkste Wirtschaft der Euro-Zone. Turbulenzen in dem Land würden nicht ohne Auswirkungen auf den Rest der Europäischen Union bleiben.

Die EZB wollte sich dazu nicht äußern. Sie veröffentlicht keine Daten, welche Summen einzelne Banken bei ihren Tendern abrufen.